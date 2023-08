Nahwärmenetz in Mömlingen reicht nicht für Privathaushalte

Das Adam-Otto-Vogel-Haus gehört zu den Gebäuden, die an das Nahwärmenetz der Gemeinde Mömlingen angeschlossen werden.

Die letzte Verbindungsleitung des Nahwärmenetzes zur Versorgung der Hans-Memling-Schule, Kindergarten Sonnenschein, Pfarrheim und Kirche, Bücherei, Rathaus und Adam-Otto-Vogel-Haus in Mömlingen wird momentan im Zuge der Sanierung der »Neue Schulstraße« verlegt. Es ist geplant, dieses zentral von der Heizung in der Schule zu versorgen. Die Heizanlage in der Schule wird mit Gas betrieben. Aufgrund dessen rechnet die Verwaltung hier mit Mehrkosten von rund 50.000 Euro, die gegenüber dem Betrieb mit dem ursprünglich geplanten Nahwärmeheizkraftwerk mit der Hackschnitzelanlage voraussichtlich fällig werden, so Bürgermeister Siegfried Scholtka.

Heizleistung reicht nicht aus

Es können ebenfalls keine privaten Anwesen an das Nahwärmenetz angeschlossen werden, da die Heizleistung der Schule dafür nicht ausreicht. Mit einem Nahwärmeheizkraftwerk wäre das anders gewesen, da auch Privathaushalte einen Nutzen daraus gezogen hätten. In Spitzenbedarfszeiten wird das Rathaus nun die Heizung wieder mit hochfahren müssen, ist sich der Rathauschef sicher. Diese wird mit einer Mischung aus Wärmepumpe und Gas betrieben.

Der Bau eines Nahwärmeheizkraftwerks als Solo-Projekt auf dem Grundstück, auf dem das Schwimmbad entstehen sollte, ist laut Scholtka nicht einfach möglich. Dazu müsste der Flächennutzungsplan geändert und ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden. Weiterhin sind baurechtliche Vorgaben zu erfüllen, gerade in Bezug auf den Emissionsschutz, erklärt er. Es fehlt zudem ein sogenannter Pufferspeicher, da die Hackschnitzelanlage eine gewisse Grundleistung benötigt, um wirtschaftlich zu sein. Wäre das Schwimmbad gebaut worden, dann hätte die Rolle des Pufferspeichers das Schwimmbecken übernommen. Lediglich in Spitzabnahmezeiten hätte eventuell die Gasheizung mitlaufen müssen.

Die Kosten sind ein Faktor, die den Haushalt der Kommune erheblich belasten würden, wenn das Nahwärmeheizkraftwerk als Solo-Projekt verwirklich werden sollte. Der Rathauschef nennt die Summe allein für den Bau auf rund 1,5 Millionen Euro plus Planungskosten von geschätzt 200.000 Euro. Es kann auch kein größeres Nahwärmeheizkraftwerk mit einer Hackschnitzelanlage in der Schule entstehen.

Der Grund ist einfach: Platzmangel. So ist mit dem Bürgerentscheid gegen den Bau eines neuen Hallenbads an alter Stelle auch das geplante Nahwärmenetz in Mömlingen gescheitert.

Hintergrund: Hallenbad und Nahwärmenetz Der Hal­len­bad-Neu­bau in Möm­lin­gen war im Sommer 2020 eigentlich eine end­gül­tig be­sch­los­se­ne Sa­che. Der Ge­mein­de­rat gab in der entscheidenden Sit­zung mit ei­ner Zehn-zu-vier-Mehr­heit for­mal den Start­schuss für das Pro­jekt und setzte da­mit das Bür­ger­vo­tum vom 29. März 2020 um. Zwei Drittel der Mömlinger Bürger hatten sich für den Neubau ausgesprochen. Doch es kam anders, denn die Gegner hatten sich wegen der Kostenmehrung gegen den Bau ausgesprochen und sich für eine Ablehnung stark gemacht. Das Gemeinderatsgremium hatte in diesem Zusammenhang mehrheitlich einen zweiten Bürgerentscheid beschlossen. Vorab wurde in einer Bürgerversammlung heftig diskutiert. Die Stimmung war gekippt. Am Sonn­tag, 12. März, fand dann die Wahl in der Lud­wig-Rit­ter-Hal­le statt. Der Ge­mein­de­rat wollte bei dem zweiten Bürgerentscheid wis­sen: "Sind Sie da­für, dass das Hal­len­bad in­k­lu­si­ve des Nah­wär­me­net­zes in Möm­lin­gen ge­baut wird?" Das knappe Ergebnis: Wäh­rend 967 Bür­ger pro Hal­len­ba­d waren, stimm­ten 1167 Bür­ger ge­gen den Bau. Die Wahl­be­tei­li­gung lag bei 54,8 Pro­zent. mwz