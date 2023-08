Nachricht für Onkel Wilfried

Alfred: Was is los? Redst du mit mir?

Doris: Och Alfred! Jetz haste mir noigebabbeld! Ich will deim Onkel Wilfried e Sprachnachricht schicke zu seim Geburtstag! An sowas denkst du ja net, bleibt widder alles an mir hänge!

Alfred: Ruf en halt an unn gratulier.

Doris: Naa! Der hört doch fast nix, unn ich weiß nie, was ich mit dem babbele soll, der kriegt e Sprachnachricht unn fertisch, die kann er sich in voller Lautstärke anhörn. Also, nochma: Hallo Onkel Wilfried, hier is die Doris! Naa, naa, so geht des net! Alfred, hör doch ma uff, so mit deim Besteck zu klappern! Musst du so laut esse? Sei bitte emal leis, dass ich des uffnemme kann! Also, nochma: Onkel Wilfried, hallo, mir wollte dir ganz herzlich...

Alfred: Seit wann tu ich laut esse? Ich ess ganz normal!

Doris: Ich fass es net! Gibste jetz Ruh!

Alfred: Geh halt in e anner Zimmer, wenn ich zu laut ess.

Doris: Ich bin jetz zu faul uffzustehe. Des kann doch net so schwer sein, mal e paar Sekunde de Mund zu halte! Wehe, wenn du jetz kaa Ruh gibst! So. Nochma: Hallo Onkel Wilfried! Mir wünsche dir alles Gute zum..

Alfred: (öffnet eine Wasserflasche, die zischend überläuft) Entschuldischung, Mist.

Doris: Was musst du dann jetz die Flasch uffmache?! Es muss doch möglich sein in dem Haus, dass ich deim Onkel mal e Nachricht uffnemm, ohne dass dauernd Störgeräusche sinn im Hinnergrund!

Alfred: Nemm se uff! Ich bin ruhisch. Ich halt sogar die Luft an! Versproche.

Doris: Des is de letzte Versuch, ich sag's dir! Also: Hallo Onkel Wilfried, hier sinn die Doris unn de Alfred, alles Gute zum Geburtstag, bleib fit unn munter unn gesund, des is die Hauptsach, unn...

Alfred: (niest zweimal krachend) Entschuldischung. Ich hatt irschendwie Pfeffer in de Nas.

Doris: (legt das Smartphone weg) So, ich geb's uff. Weißte was, mir schicke ihm e Postkart.

Alfred: Der kann doch kaum noch lese.

Doris: Dann schreib halt große Buchstabe. Des machst nämlich du, haste gehört? Net ich! Du schreibst die Kart unn wirfst se ein. Heut noch! Kriegste des hii?

Alfred: (niest nochmals) Aja. Wenn du mich net dabei störst.