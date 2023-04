Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Nach Drohbrief an Landrat kein Verdacht

Polizei: Weiter Ermittlung zu Scherf-Bedrohung

Miltenberg 12.04.2023 - 11:52 Uhr < 1 Min.

»Wir haben noch keine Hinweise erhalten, wer genau hinter dem Schreiben an den Landrat stecken könnte.« Ermittelt werde weiter wegen versuchter Nötigung.

Jens Marco Scherf hatte den Brief Ende März an die Polizei übergeben. Der Absender, eine »Aktionsgemeinschaft gegen Verlängerung der Abfuhrzeiten der Restmülltonnen«, empörte sich darin über die von Sommer 2024 an geltenden Abholzeiten der Tonnen für Restmüll. Diese hatte der Kreistag im vergangenen Jahr von zwei auf vier Wochen verlängert. Damit sollen nach Angaben einer Sprecherin des Landratsamtes vor allem Kosten gespart werden.

Kein Einzelfall

Der Landrat hatte das Schreiben auch auf Facebook veröffentlicht und formuliert, er sehe mit dem Brief »jede Grenze des Tolerierbaren überschritten«. Später bedankte er sich auf der Plattform für die »große Unterstützung und den Rückhalt«. »Das tut gut und gibt Kraft und gibt mir Zuversicht.«

Ob die Polizei seit dem Schreiben vermehrt vor Scherfs Haus kontrolliert, hat sie bisher aus taktischen Gründen nicht verraten.

Nach Erkenntnis des Innenministeriums wurden in Bayern im Jahr 2021 insgesamt 267 Straftaten gegen kommunale Amts- und Mandatsträgerinnen und -träger registriert. Darunter sind Fälle von Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung, aber auch von Nötigung, Bedrohung und Erpressung. Den Landtags-Grünen zufolge hatte sich die Zahl im Vergleich zum Jahr zuvor mehr als verdoppelt.

ANGELIKA RESENHOEFT