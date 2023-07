Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Na dann Prost

von Miriam Schnurr

07.07.2023 - 17:57 Uhr 1 Min.

Oder einem kühlen Blonden als Erfrischung nach dem Bahnen ziehen im Biergarten des Großwallstädter Schwimmbads?

Ja, auch wir machen es uns hier bayerisch-gemütlich, auch wenn wir schon fast in Hessen sind. Statt Obazda und Helles sind hier aber auch Äbbelwoi und Handkäs erlaubt. Da wird niemand schräg angeguckt. Das ist Integration.

Obwohl Bier natürlich schon dazugehört. Die Großostheimer, unsere Nachbarn aus dem Kreis Aschaffenburg, huldigen dem Bier sogar mit dem Bierkreisel, in dessen Mitte eine Figur eine Maß stemmt.

Bier ist nicht nur bayernweit, sondern im ganzen Land von so großer Bedeutung, dass auch diese großen braunen Sehenswürdigkeiten-Schilder an Autobahnen darauf hinweisen. Sie führen Menschen ins »Hopfenland Hallertau« (oder wie es sich auf gut Bairisch gehört: Holledau) mit der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm, wo es das größte zusammenhängende Hopfenanbaufeld der Welt gibt. Und Ingolstadt wirbt mit »Stadt des reinen Bieres« - schließlich wurde dort 1516 das Reinheitsgebot abgesegnet.

Bald bleifrei

Seitdem hat sich viel getan. Das Reinheitsgebot ist vielen immer noch wichtig, aber das Getränk geht mit dem Trend. Immer beliebter wird heuer alkoholfreies Bier. Geht gar nicht? Doch. Bald werde jedes zehnte in Deutschland »bleifrei« sein, hieß es erst kürzlich vom deutschen Brauer-Bund.

Das muss aber nicht uncool sein und schon gar nicht un-bayerisch. Der Trend kann nicht nur in München, sondern auch überall im Kreis Miltenberg genutzt werden. Nicht nur Biergärten locken damit vielleicht mehr Autofahrer an. Ein paar braune Sehenswürdigkeiten-Schilder entlang der B469 oder ein Biergarten-Wegweiser auf dem Kleinheubacher Großkreisel, dann klappt das schon. Noch einige Hopfenpflanzen aus Holledau und eine zuprostende Bierfigur als Leihgabe aus Großostheim, das sorgt für die nötige Atmosphäre. Man braucht sich den Biergarten nicht mit Alkohol schön- oder bayerisch zu trinken.

Hat sich das »Bleifreie« erst mal etabliert, kann man neben Wasserspendern - von denen es viel zu wenige gibt - auch ganz innovativ solche mit alkoholfreiem Bier im Kreis Miltenberg aufstellen und bundesweit damit werben. Wenn da nicht auch Touristen aus Oberbayern kommen. Sollen die doch mal sehen, was wir alles mit Bier machen können, sogar aus alkoholfreiem. Und wie gemütlich wir dabei sind.