Musikverein Kleinwallstadt zeigt Querschnitt seines Repertoires im Pfarrheim

Von Donau-Dixie bis Supertramp

Kleinwallstadt 27.03.2023 - 15:59 Uhr 2 Min.

Frühjahrskonzert des Musikvereins Kleinwallstadt: die Erwachsenen-Bläsergruppe "Montagsblech"

Dem fröhlich beschwingten Auftakt der Oldtimer unter Leitung von Robert Rittger folgte ein schwungvolles Potpourri mit weltbekannten Tangos aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts im typischen Saxofon-Sound. Dabei unter anderem der "Blue Tango", "Tanze mit mir in den Morgen", einem Nummer-eins-Hit von Gerhard Wendland, die "Gitarren-Serenade" bis zu "Ramona". Nach Marsch- und Tango-Musik und dem Walzer "Schwarzer Zigeuner" lud der Schlager "Blue Spanish Eyes" zum Träumen ein, dem legendären Titel von Bert Kaempfert. Bei dem von Karl Pfortner arrangierten "Donau-Dixie", ein klassischer Dixie nach Motiven des "Donau-Wellen-Walzer", konnte man in Gedanken über das Parkett schweben. Ihren musikalischen Schwung rundeten die Oldtimer mit der Zugabe "Leb' wohl, mein kleiner Gardeoffizier" ab. "Unsere Blasmusik-Senioren sind seit 1995 ohne Unterbrechung fester und begehrter Programmpunkt unserer Frühjahrskonzerte", betonte Köhler.

Mit der Komposition von Steve McMillan "Summernight-Rock" brachte die Erwachsenen-Bläserklasse "Montagsblech" unter dem Dirigat von Claus-Peter Mann prägnante Rhythmik der späten 60er-Jahre in den Saal, entführten danach mit den Musicals "Phantom der Oper" nach Paris und mit den packenden afrikanischen Rhythmen von "Circle of Life" aus König der Löwen in den warmen Zauber der Serengeti. Weitab von allen Gedanken über Diskriminierung und Gewaltverherrlichung tauchte das Montagsblech in die Welt der Cowboys und Indianer in die spannungsgeladene Atmosphäre des Wilden Westens zu "Winnetou & Old Shatterhand", einem der beliebtesten Titel der Karl-May-Filme. Die Erwachsenen-Bläserklasse sind Neueinsteiger und Musiker, die schon längere Zeit nicht mehr gespielt hatten und mit inzwischen 25 Musikern zu einem eindrucksvollen Klangkörper herangereift. Nach dem Abschlussstück, der Ballade "Sweet Caroline", rundete das Montagsblech ihren Part mit "Mahna Mahna" schnittig ab, bevor Veit Langeheine mit jugendlichem Schwung dann den Dirigentenstab übernahm.

Feuerwerk der Marschmusik

Energiegeladen eröffnete das Blasorchester den abschließenden Teil des Konzertes mit "Salemonia", einem Feuerwerk der Marschmusik. Überwältigend beschrieb das faszinierende Werk "Pompeji" in der Version von Mario Bürki auf musikalisch Weise das pulsierende Leben in der Stadt, den heftigen Vulkanausbruch und den damit verbundenen Untergang der römischen Prachtmetropole. Die ehrfurchtgebietende Komposition beschreibt am Ende mit einem gefühlvollen Saxophon-Solo das neue Leben. Zu diesem mächtigen Werk bildete das lieblich verträumte Stück in sanft schaukelndem Rhythmus von Eric Whitacre "The Seal Lullaby" sozusagen einen Kontrapunkt, mit ihrem hervorragenden Piano-Spiel überzeugend vorgetragen von Pianistin Eva-Maria Völker. Freunde der Polka-Musik mussten sich fast bis zum Schluss des Konzertes begnügen, wurden dafür aber mit der dynamisch kraftvollen "Traum einer Marketenderin" fürstlich entschädigt. Bei dem Medley der Superhits der Popgruppe "Supertramp" hatten auch die jungen Nachwuchstalente im Blasorchester viel Spaß, obwohl sie die Band nicht kannten und zu deren Blütezeit noch nicht geboren waren. Doch nicht nur bei diesem Stück haben sie sich inzwischen hervorragend integriert.

Mit dem "Original Dixieland Concerto" wechselte das Orchester in den typischen Dixie-Rhythmus und bildete einen schönen Abschluss des Konzertes. "Sie waren ein tolles Publikum", rief Moderator Köhler ins Publikum. Und das war von den drei Musikgruppen total begeistert. Und wenn Applaus das Brot des Künstlers ist, dann sind die Musiker an diesem Abend reichlich satt geworden.

Christel Ney