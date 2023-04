Musikverein Erlenbach und Gäste glänzen mit Konzert in der Frankenhalle

Böhmischer Frühlingswind in Noten

Erlenbach a.Main 24.04.2023 - 15:09 Uhr 2 Min.

Böhmischer Frühling: Der Musikverein Erlenbach bei seinem Heimspiel in der Frankenhalle.

Die beiden Orchester hatten viele Höhepunkte zu bieten, es war qualitativ als auch quantitativ eine in allen Belangen gelungene Veranstaltung. Den Einstieg in viele Stunden bester Unterhaltung auf höchstem Niveau übernahm der Musikverein Erlenbach als Gastgeber. Die Leitung der Kapelle hatte Willibald Duttine, der auch die Moderation des Auftrittes übernahm.

Schon von den ersten Tönen, Takten und Minuten an setzten die Erlenbacher glanzvolle Eckpunkte und ließ schnell auf genau die Eigenschaften aufmerksam werden, welche das Orchester auszeichnet. Da wären zum einen das feine Zusammenspiel, welches von einer nuancierten Abstimmung der Musiker untereinander geprägt war. Instrumental konnte das Ensemble aus den Vollen schöpfen, dennoch war dank bestens ausbalancierter Arrangements alles an seinem Platz in den Klanggebilden, jedes beteiligte Mitglied kam gut zur Geltung.

Reiches Instrumentarium

Der Verein trat an diesem Samstag mit 19 Musiker auf, das Instrumentarium umfasste vier Klarinetten, vier Hörner, eine Posaune, eine Tuba, ein Schlagzeug/Perkussion-Set, eine Trompete und sechs Flügelhörner. Die daraus resultierenden Möglichkeiten in Sachen Ausdruck wurden vom Musikverein konsequent genutzt und verliehen den Nummern viel Ausstrahlung. Auch die Eigenschaft der Erlenbacher, große Dynamikverläufe in die Kompositionen zu bringen, war bemerkenswert. Daraus entstanden interessante Kontraste. Immer wieder wurden einzelne Instrumente oder Instrumentengruppen in einigen Abschnitten herausgenommen, so dass deren Wiedereinstieg den Nummern besondere Wendungen verlieh.

So kam es zu großartig anlegten Überraschungen, wechselnden Stimmungsbildern und gekonntem Spiel mit Lautstärken. Auch Passagen, die ruhig und sanft wirkten im Übergang zu schwungvollen Abschnitten, waren jedes Mal aufs Neue ein Hörgenuss. Stücke wie »Grüß Gott ihr Freunde«, »Frankenlied«, »Böhmischer Traum«, »Wir Musikanten« und viele weitere hatten alle eigenen Charakter, passten aber im Gesamtkontext wunderbar zusammen. Akzente setzten bei mehreren Stücken noch Willibald Duttine und Tochter Janine als Gesangsduo sowie Noah Wießler und Uwe Bartel als Solisten im Lied »Von Freund zu Freund«.

Viel Walzer und Polka

Nach einer nicht allzu langen Umbaupause war es Zeit für die Blaskapelle Böhmischer Zauber, welche ihr Jahresprogramm mit neuem Vokalensemble vorstellte. Unter der Leitung von Herbert Herrmann wurden viele Facetten und Stile geboten, Schwerpunkte waren Walzer und Polka, dazu allerdings noch viele Farbtupfer und eine Reihe von Gesangsdarbietungen. Auch beim Böhmischen Zauber zeigten die Aktiven auf der Bühne schnell, mit wie viel Fingerspitzengefühl und wie bereits beim Gastgeber Leidenschaft für das Musizieren sie zu Werke gehen, was dann ebenso gut ankam. Mit seinem ebenso stilvollen wie professionellen Herangehensweise und abermals großem Talent im Einzelnen und im Gesamten gab es musikalisch viel zu entdecken.

Stephan Fath, Erster Vorsitzender des Erlenbacher Musikvereins, zog am Sonntag auf Nachfrage unseres Medienhauses Fazit zum großem »Böhmischen Frühling« am Vortag: »Die Stimmung in der nahezu ausverkauften Frankenhalle war sehr gut. Die Gäste haben sich sehr an der Musik erfreut. Die Musiker hatten riesen Spaß, in diesem Format zu musizieren. Die lockere Atmosphäre mit Tischen und der Möglichkeit zu Tanzen und sich frei zu bewegen kam sehr gut an. Es war und eine sehr große Freude mit den Musikern des Böhmischen Zaubers zusammen aufzutreten.«

Marco Burgemeister