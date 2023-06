Musiktalente machen Hoffnung auf klangvolle Zukunft

Jugendkulturpreis

Erlenbach a.Main 27.06.2023 - 13:49 Uhr 3 Min.

Renaissancemusik vom Feinsten zauberte das Zupftrio der Musikschule Obernburg in die Halle (von links) Charlotte Brescher, Jona Brand - beide auch als Solisten 1. Preisträger -, und Finn Wieland. Eine Art "Ritterschlag" in der Musik durch Landrat Jens Marco Scherf (links) und Erlenbachs zweiten Bürgermeister Jörg Barth: der Jurypreis beim Jugendkulturpreis für (von links) Theresa Schmidt (AK 4, Violine), Franziska Völker (AK 4, Querflöte) und Charlotte Brescher (AK 3, Klavier). Mit lautem Beifall und Jubelrufen wurde Charlotte Molzer belohnt, als sie ein zeitgenössisches Trompetenstück überzeugend interpretierte, am Klavier begleitet von Yaha Zhao.

Die Teilnehmerzahlen der Vorcoronazeit sind wieder erreicht beziehungsweise sogar übertroffen: Die erfreuliche Konstanz der Anmeldungen und Preise seit vielen Jahren zählt sicher auch zu den Pluspunkten dieser Einrichtung, die man im »Kulturlandkreis« neu erfinden müsste, wenn es sie nicht schon lange gäbe.

Urkunden und Gutscheine

Landrat Jens Marco Scherf konnte am Sonntagvormittag in der voll besetzten Halle auch ein gutes Dutzend Bürgermeister und einige Kreisräte begrüßen mit den Worten an die jungen Musiker: »Die sind alle nur für euch gekommen!« Er sorgte zusammen mit Erlenbachs zweitem Bürgermeister Jörg Barth und der Kulturreferentin Juliana Fleischmann dafür, dass alle erfolgreichen Mädchen und Jungen auf der Bühne ihre Urkunden und Gutscheine bekamen - keine ganz leichte Aufgabe vor allem beim nervösen »Gewusel« der jüngsten Teilnehmer, die auch die größte Gruppe bildeten.

Erstaunlich und erfreulich: Während der 18 Beiträge von insgesamt 26 Musikerinnen und Musiker in gut zweieinhalb Stunden - Ehrung, Urkundenübergabe und Fototermine eingeschlossen - war es in der Halle verblüffend ruhig, wenn auf der Bühne die Musik spielte. Zugegeben¡«: Gegen Ende, kurz nach 13.30 Uhr, war die Halle nicht mehr ganz gefüllt, dafür spendeten diejenigen, die bis zum Schluss geblieben waren, umso lauteren Beifall, als Hanna Unkelbach auf der Marimba das spannende und interessante Programm beschloss.

Temperamentvoller Auftakt

Begonnen hatte das Konzert die Bläserklasse der Bürgstädter Musikvereine »Rebläuse« und »Germania« stil- und temperamentvoll. Einen schöneren Start als das »Let's play« und die Pippi Langstrumpf Mutmachtmusik hätte man sich nicht wünschen können von den 16 Mädchen und Jungen im Alter von sieben bis neun Jahren unter der souveränen Leitung von Thomas Schmitz.

Es ist fast ungerecht, jemanden besonders hervorzuheben, da alle 18 Beiträge gelungen waren. Das umjubelte »Heimspiel« des Streichquartetts der Musikschule Erlenbach, Maria Schäfers schlüssige Tempowechsel im Allegrosatz des Violinkonzerts von Oscar Rieding mit dem kraftvollen Schluss, die Hornarie Scarlattis von Edda Jost, das pointierte und schwungvolle Zusammenspiel von Veronika und Isabella Appel mit Violoncello und Klavier in einem Impromptu und Charlotte Mulzers Interpretationen des zeitgenössischen Trompetenstücks von André Telman sollen stellvertretend für viele Höhepunkte des Konzerts genannt werden.

In der letzten halben Stunden kam es auch bei allen, die möglicherweise inzwischen etwas erschöpft waren, durch brillante Auftritte in den beiden oberen Altersklassen zu höchster Konzentration und prasselndem Beifall der Zuhörer. Franziska Völkers Ballade mit der Querflöte war ein Musterbeispiel für Sensibilität und souverän Technik.

Auf den Flügeln der Musik

Das Klarinettenquartett der Musikschule Obernburg entführte auf den Flügeln der Musik in ein heißes Afrika in der gar nicht heißen Frankenhalle und der Leiter des Quartetts ersetzte dabei kurzfristig eine fehlende Musikerin. Ein brillantes Rachmaninow-Feuerwerk brannte Charlotte Brescher am Klavier ab, bevor Therese Schmid mit souveräner Technik und reifem Ausdruck im 1. Satz einer Robert Schumann-Sonate Leidenschaft in die Halle zauberte.

Das Konzert, das große Engagement an den Musikschulen und von Musiklehrkräften und der lebhafte Beifall bewiesen: In einer Zeit, die immer wieder neue Belastungen und Gefahren im Köcher hat, muss einem vor der Zukunft in Sachen Musik am Untermain nicht bange sein.

Jugendkulturpreis 2023: Platzierungen Altersklasse I (bis neun Jahre): Teilnahme: Emilia Marie Hoch und Maria Steinke (beide Klavier). 3. Preise: Dascha Chodakow und Katharina Kaiser (beide Klavier). 2. Preise: Eric Lee Duensing (Violine), David Manukyan (Klarinette), Emma Brinster (Klavier). Preise: Hannah Holz (Klarinette), Pius Stadtmüller (Violine), Anastasia Berger (Klavier), Ywen Müller (Gitarre), Paul Kolwig und Josef Zimmermann (beide Drumset, Xylophon), Streichquartett Lisa Hauck, Viktoria Nummer, Pius Stadtmüller und Linus Stadtmüller sowie die Bläserklasse der Fränkischen Rebläuse und MV Germania Bürgstadt. Altersklasse II (zehn bis zwölf Jahre): Teilnahme: Zübeyda Kirca und Korbinian Schäfer (beide Klavier). 3. Preise: Karina Janjutin (Kornett), Kilian Schmitt, Maria Schäfer, Valentina Kretschmer (alle Klavier), Mathilda Pache (Violine), Trompetenduo Adam Histov und Hannes Kirchgäßner. 2. Preise: Lena Diehl (Klarinette), Alexander Ullrich (Bariton), Giosue Matute (Violine), Eva Seyfried (Violoncello), Julian Hölzgen (Gitarre), Alisa Brand, Jacob Ziegler (beide Klavier), Querflötenduo Emilia Weis und Sarah Hock, Streichquintett Isabel Karch, Julia Karch, Charlotte Mohr, Maria Schäfer und Pelin Isik 1. Preise: Marie Bestahovsky und Janka Csabai (beide Querflöte), Zübeyda Kirca (Flöte), Edda Jost (Horn), Fabian Müller (Cello), Maria Schäfer (Geige), Linus Stadtmüller (Violoncello), Jan Langenschwarz (Drumset). Altersklasse III (13 bis 15 Jahre): Teilnahme: Viktoria Wladimirtschev (Klavier). 3. Preise: Duo Anastasia Eiteneer (Klavier) und Junah Graf (Trompete). 2. Preise: Charlotte Mohr (Violine), Vincent Müller (Gitarre), Anastasija Chevalier (Klavier), Duo Veronika Appel (Violoncello) und Isabella Appel (Harfe), Klarinettenensemble Benjamin Becker, Antonia Hofmann, Lena Klement, Merle Koch, Luis Miguel Reis Pacheco und Sebastian Daniel. 1. Preise: Charlotte Mulzer (Trompete), Veronika Appel (Violoncello), Simon Baier (Drumset), Hanna Unkelbach (Drumset, Marimba), Charlotte Brescher (Klavier), Duo Veronika Appel (Violoncello) und Isabella Appel (Klavier), Gitarrentrio Jona Brand, Charlotte Brescher und Finn Wieland. Altersklasse IV (16 bis 18 Jahre): 3. Preise: Adrian Dederer (Klavier), 1. Preise: Franziska Völker (Querflöte), Therese Schmid (Violine), Jona Brand (Gitarre), Klarinettenquartett Lina Eckert, Marie-Luise Schell, Anika-Sara Schmidt und Vera Schuhmann. hlin