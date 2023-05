Musikschule Miltenberg soll mit einem Trägerverein wachsen

Miltenberg. Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch unter anderem mit folgenden Themen befasst.

Das Büro Rittmannsperger , Darmstadt soll einen Rahmenplan für das Areal "Mainzer Straße" erarbeiten. Diesen Auftrag erteilte der Stadtrat am Mittwoch. Zuvor wollte Dr. Frank Küster (Grüne) wissen, warum es keine schriftliche Ausarbeitung des Workshops von Februar gegeben hat und erfuhr, dass diese allen Stadträten zugegangen war. Seine Frage, ob es eine weitere Bürgerbeteiligung geben soll, wurde bejaht. Es wurde von von Bauamtsleiter Alexander Beuchert erklärt, dass ein Zeitstrahl das weitere Vorgehen aufzeigen wird. So ganz zufrieden sind die Stadträte mit der Betreuung durch das Büro aber nicht, es wurde der Wunsch geäußert, einen andere Mitarbeiter zugeordnet zu bekommen. Grundsätzlich sei es aber nicht empfehlenswert, das Büro zu wechseln, zeigte Klaus Wolf auf, diese Planer " sind in der Materie drin". Der Beschluss wurde bei zwei Gegenstimmen gefällt.

Die ehemalige Obdachlosenunterkunft im Fährweg soll abgerissen werden. Die Stadträte autorisierten den Bürgermeister, den Auftrag für die Abbrucharbeiten an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben, damit die Arbeiten noch während der Sommerferien erledigt werden können. Dieses Zeitfenster ist nötig, um die Schüler der Dr. Albert-Liebmann-Schule nicht mit Dreck, Lärm und Schmutz zu belasten.

Der Bürgermeister informierte die Räte, dass die Stadt einen Klimaschutzmanager sucht,die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes "Verkaufspavillon Mainpier" läuft und beim Stadtbodenkonzept weiterhin die Beteiligung der Bürger gefragt ist. Die Glaselemente am Bahnhof Nord sind montiert und es sollen Beleuchtungsszenarien programmiert werden. Gestaltungsideen für die Beklebungen der Glaselemente sind willkommen.

An der Einmündung Sitzgasse/Thorwengert sowie in Breitendiel an der Nibelungen/Greinbergstraße wurden "Haifischzähne" für mehr Sicherheit im Straßenverkehr aufgebracht.

Zum Thema Grundschule gab Kahlert bekannt, dass ein Gespräch mit der Regierung von Unterfranken stattgefunden hat, um ein "stimmiges Vorgehen" abzustimmen. Es soll nun seitens der Regierung der Raumbedarf ermittelt und das pädagogische Konzept überprüft werden. Dann wird das Ergebnis dem Stadtrat vorgelegt. Wegen der Brandschutzanforderung werden die Brandschutzmelder beschafft und zeitnah eingebaut, sowie der Bauantrag für die baulichen Maßnahmen erstellt.

Zur Anfrage von Dr. Frank Küster, an der Kreuzung am Hallenbad eine Tempo 70 Zone einzurichten, erklärte Kahlert, dass es weder straßenbauliche noch Verkehrssicherheitsgründe für eine solche Entscheidung gebe.

Carl Ulrich Schmid (ÖDP) lobte die Arbeit der Kommunalen Verkehrsüberwachung (KVÜ), die bereits Blitzer in der Bürgstadter Straße aufgestellt hatte. Er kritisierte aber, dass dieser Blitzer an der "falschen Stelle" im Einsatz war. Sabine Stellrecht-Schmidt (Grüne) erfuhr auf Nachfrage, dass die KVÜ auch am Wochenende im Einsatz ist und regte an, die Mainzer Straße stadtauswärts verstärkt zu kontrollieren. Ein weiterer Hinweis für den Einsatz kam von Sabine Balleier (SPD), die auf den Treffpunkt der "poser" an der Esso-Kurve verwies.