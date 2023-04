Musikeraufstand und Gänsehautfieber

Jubiläumskonzert: Schneeberger Musikanten begeistern im Dorfwiesenhaus mit mannigfaltigem Programm

Schneeberg 16.04.2023 - 15:14 Uhr 2 Min.

Die Gelbe Karte zeigt Dirigent Berthold Blatz beim »Marsch-Konfetti« seinen Schneeberger Musikanten, die scheinbar außer Rand und Band geraten sind. Foto: Jennifer Lässig

200 Gäste lauschten am Samstagabend während des ausverkauften zweistündigen Konzertes andächtig dem Potpourri an typischer Blasmusik, Filmtiteln, Musicalstücken, klassischen Leckerbissen und poppigen Kultliedern, nur um gleich mehrfach in Jubelextasen auszubrechen und drei Zugaben einzufordern.

14 Stücke kredenzten die Musiker unter Leitung von Berthold Blatz ihren Zuhörern, fast genauso oft blieben etliche Besucher sprachlos und mit Gänsehaut zurück. Verschnaufpausen gab es nur bei der charmanten Moderation von Anabelle Breunig. Bernhard Pfeiffer lobte in seiner Funktion als zweiter Bürgermeister die hervorragende Jugendarbeit der Musikanten.

Die Welt von 1001 Nacht

Begonnen mit einem Mark und Bein durchdringenden grandiosen »Also sprach Zarathustra«, entführten die Bläser danach mit einem Medley in die orientalische Welt von »Aladdin«. Kurze prägnante Töne, lange ineinanderfließende Klänge als Echo und ein helles Xylofonspiel, eingebettet in ein leidenschaftlich teils keckes Spiel, ließen das Publikum tief in die magische Welt von 1001 Nacht eintauchen.

Fast ehrfürchtige Stille herrschte beim »Gefangenenchor« aus Verdis Oper »Nabucco«. Einzelne tiefe Töne, umrahmt vom hellen Pendant, ebneten den Weg für feine Querflötentriller und einen mit Schlagwerk umrahmten lautstark durchdringenden Akkord. Bevor die bekannte Melodie gefühlvoll von langen Klängen mit tiefer fast schon gehauchten Klarinettenbegleitung durch den Saal waberte, nur um sich gleich mehrfach in ein inbrünstiges Spiel aller zu steigern.

Als wäre dies nicht genug, hatten die Musikanten gleich mehrere Überraschungen in petto. So marschierten während »I Will Follow Him« aus dem Film »Sister Act« Frauen und Männer in schwarzen Gewändern zur Bühne. Der eigens für das Konzert gegründete Gospelchor aus Musikerfrauen und Sängern brachte gemeinsam mit den Bläsern die Menge zum Toben und durfte nach einem weiteren Medley erst nach einer Zugabe den Saal wieder verlassen.

Stück nur für Schneeberger

Mit der zackigen und zünftigen Polka »Der Ehrenbürger« kredenzten die Musiker nicht nur einen Ohrenschmaus typischer Blasmusik. Nein, das Stück gibt es ausschließlich in und von Schneebergern zu hören. Denn es stammt aus der Feder von Trompetenspieler Daniel Schneider und ist Altbürgermeister Erich Kuhn gewidmet.

Richtig bunt und turbulent ging es schließlich beim »Marsch-Konfetti« mit 30 Titeln her. Disziplin und Konzentration? Auf den ersten Blick: Fehlanzeige. Und doch war es genau umgekehrt, damit die Gäste das humorvolle Spektakel, bei dem die Bläser ihren Dirigenten mit falschen Einsätzen, Tenorhörnern als Hüten auf dem Kopf, Klatscheinlagen mit Räuberhüten und völlig anderen Melodien zwischendurch, schließlich von seinem Podest flüchten ließen.

Ein wirklich gelungener Abend von einer motivierten und jungen Kapelle, der Seinesgleichen sucht.

JENNIFER LÄSSIG