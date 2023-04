Musiker voller Spielfreude, tolle Songs, begeisterte Fans

Konzert mit den Bands Bourbon Bastards und Soundfire im Erlenbacher Beavers

Erlenbach a.Main 03.04.2023



Die Band Bourbon liefertenunter im Fahrwasser ihres Genres Truck 'n' Roll am Samstagabend im Erlenbacher Beavers fantastisches Konzert voller Spielfreude und toller Songs.

Den Start war mit »Resurrection« von Soundfire mehr als gelungen. Ein eingängiger Rocksong, der aber mit Feinheiten zu überzeugen wusste. Sänger und Gitarrist Björn Weidauer hatte an diesem Abend alle Hände voll zu tun, ist er doch auch Gitarrist bei den Bourbon Bastards. Soundfire bilden zudem Bassist Thomas Amrhein und Drummer Rene Köhler und alle drei Musiker meisterten ihre Aufgaben mit Bravour.

Schon mit dem zweiten Stück »Stupid« legten sie tempomäßig nach, bestachen durch unnachahmlichen Groove. Auf dem unerschütterlichen Rhythmusfundament, das Amrhein und Köhler kreierten, riffte und solierte Weidauer, dass es eine Freude war. Weidauers Gesang hatte die richtige Balance aus melodisch und rau und war wie geschaffen für Lieder wie etwa »My Heart«.

Die nachfolgenden Bourbon Bastards haben sich dem Truck 'n' Roll verschrieben, der Einflüsse unter anderem aus Rock und Country vermengt. Mit Balu Kazoo (Thomas Ballew) an Vocals und Harp, Max Thunder (Maximilian Friedel) an Gitarre und Vocals, John Crackhead (Björn Weidauer) an der Gitarre A.C. Bora (Philipp Eckstein) an Drums und Percussion sowie Earl Mandingo (Henrik Lorenz) an Bass und Backing Vocals ist die Band instrumental- und gesangstechnisch breit aufgestellt.

Der Klangkosmos des Quintetts ist vielschichtig, aber schlüssig. Auch hier zimmerten Drums und Bass ein felsenfestes Grundgerüst voller Power und Raffinesse. Das Zusammenspiel zwischen Friedels und Weidauers Gitarren war in Sachen Rhythmik und Melodik beeindruckend. Ballew steuerte starken Gesang und Mundharmonika-Passagen bei. Ihr Set bestand aus vielen Eigenkompositionen wie »Californian Sun«, »Believing« oder »Home«, bei denen deutlich wurde, welch talentierte Songwriter die Bourbon Bastards sind. Authentisch, erdig, mit willkommenen Ecken und Kanten kam das Material. Die durchweg hervorragende Stimmung, die engagierten Musiker und das großartige Club-Ambiente sorgten für ein denkwürdiges Gesamterlebnis.

Marco Burgemeister