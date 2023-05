Musikalische Reise durch Geschichte des Judentums in Klingenberg

Konzert

Klingenberg a.Main 01.05.2023 - 12:20 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Berührend und mitreißend zugleich sind die Lieder, die Sängerin Esther Lorenz und Gitarrist Peter Kuhs in der Trinitatis-Kirche in Klingenberg präsentieren.

Esther Lorenz, Gesang und Rezitation sowie Peter Kuhz an der Gitarre begeisterten das Publikum mit berührenden und mitreißenden Liedern. Sie erzählten viel über die Geschichte des Judentums. Die rund drei Dutzend Konzertgäste applaudierten zum Abschluss lange im Stehen.

Erläuterungen über Bräuche, Lyrikrezitationen und Streifzüge durch die jüdische Geschichte vom Mittelalter bis heute sowie die berühmte jüdische Prise Humor waren im kulturellen Kaleidoskop des Judentums neben der formvollendeten Musik enthalten. Pfarrerin Iris Kreile hatte schon bei der Begrüßung die Bedeutung des Judentums für Christen - gerade für die evangelische Kirche - deutlich gemacht und dafür geworben, ein modernes und lebendiges Miteinander zu pflegen.

Am Sonntagabend wurde dies in seiner besten Form umgesetzt. Jidische Liebeslieder, von Esther Lorenz gefühlvoll und fein ausmoduliert gesungen und Peter Kuhz an der Gitarre einfühlsam begleitet, nahmen großen Raum ein. Zuweilen hatte Peter Kuhz im Duo mit Esther Lorenz gesungen und vom ihm arrangierte Instrumentalstücke präsentiert. Die unterschiedlichen Sprachformen wie hebräisch, aramäisch, spanisch und jiddisch waren in den Liedern enthalten, die auch ein Bild der jüdischen Geschichte vermitteln. Die Vertreibung des Volkes hat schon über Jahrhunderte hinweg eine Rolle gespielt, wenn auch nicht immer auf der Grundlage des Antisemitismus, wie Esther in ihren Erläuterungen zusammenfasste.

Mit dem Welthit »Bei mir bist du scheen« und dem Volkslied »Hava Nagila Hava«, übersetzt: lasst uns glücklich sein, fand ein eindrucksvolles Konzert nach gut einer Stunde ein Ende. Es war eine runde Sache, die die Konzertbesucher mit dem Abschiedsgruß »Shalom« durch Iris Kreile mit wohligem Gefühl in den Abend entließ. Ruth Weitz