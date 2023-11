Musikalische Reise auf Bachs Lebensweg

Konzert: Dekanatskantor Alexander Huhn entfaltet die große Klangfülle der Dauphin-Orgel in Kleinheubacher Barockkirche

Kleinheubach 08.11.2023 - 15:24 Uhr 2 Min.

Alexander Huhn an der Kleinheubacher Dauphin-Orgel. Foto: Sebastian Geißlinger

Als Gesprächskonzert und »Reise auf Bachs Lebensweg« konzipiert, moderierte Huhn locker und charmant über wesentliche musikalische Stationen Bachs. Die dazu ausgewählten Stücke, perfekt auf die Orgel abgestimmt, gaben die jeweiligen Lebensphasen von Johann Sebastian Bach authentisch wider.

Meister der Fuge

Präludium und Fuge C-Dur zum Auftakt zeigten in ihrer lebendigen, schwungvollen Art den jugendlichen Bach. Aus dessen Zeit als Organist in Mühlhausen präsentierte Huhn die Fuge G-Dur und erklärte sehr anschaulich dazu das Wesen einer Fuge, die Bach zur Meisterschaft entwickelte.

Die beiden folgenden Werke zeigten, in welchen Schaffenskrise der Tod seiner Frau den Komponisten gestürzt hatte. Zwei zu Herzen gehende Choralvorspiele aus Bachs Orgelbüchlein, sind in dessen Weimarer Zeit entstanden.

Symbol der Dreifaltigkeit

Später erneut verheiratet und Kantor in Köthen, spiegelte die prachtvolle, melodische Fuge g-Moll Bachs neue Lebensfreude und Vitalität musikalisch wider. Die Kantorenstelle an der Thomaskirche in Leipzig war Bachs letzte Station. Große Werke der Musikliteratur sind hier entstanden. Alexander Huhn spielte aus dieser Zeit den ersten Satz aus der Triosonate C-Dur, ein beliebtes Meisterwerk von höchster Qualität. Die tiefe Religiosität Bachs ist in vielen seiner Werke zu spüren, auch in der Fuge Es-Dur. In dieser Tonart mit drei »b«, aufgebaut in drei sehr unterschiedlichen Sätzen, symbolisiert sie die christliche Dreifaltigkeit.

Den Abschluss des regulären Konzerts bildete das bewegende Finale aus der Matthäus-Passion »Wir setzen uns mit Tränen nieder« in einer Transkription von Charles-Marie Widor. Mit der geschickten Auswahl der Register spielte der Künstler die Klangmöglichkeiten des Instruments umfassend aus. Auch die kleine Orgel in Kleinheubach entfaltet eine wunderbare Klangfülle, wenn sie wie von Huhn meisterlich gespielt wird. Von den leisen Tönen bis zum rauschenden Tutti war alles zu hören. Der barocke, nicht sehr große Kirchenraum, die Orgel über dem Altar und damit direkt im Blick des Publikums schufen zusammen mit der Faszination schöner Musik eine sehr heimelige Atmosphäre und Verbundenheit. Sie inspirierten den Musiker und verzauberten das Publikum.

Die Begeisterung der Zuhörer über das eindrucksvolle Konzert drückte sich aus in tosendem, lang anhaltendem Applaus. Alexander Huhn bedankte sich dafür mit einer Zugabe, die ein ganz besonderer Glanzpunkt dieses Abends war. Zum Publikumswunsch Badinerie aus Bachs Orchestersuite h-Moll spielte er spontan eine Improvisation und zeigte sein herausragendes Können. Mit der weiteren Zugabe von »Jesus bleibet meine Freude« endete ein gelungener Konzertabend.

bDas nächste Konzert von Alexander Huhn, zusammen mit dem Aschaffenburger Trompeter Wolfgang Huhn, findet am 14. Januar 2024 in Kleinheubach statt.

Gisela Pelikan