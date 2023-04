Musik von klassisch bis modern

Ensembles und Solisten des Julius-Echter-Gymnasiums Elsenfeld beweisen bei Frühlingskonzert Talent und Können

Elsenfeld 21.04.2023 - 14:50 Uhr 2 Min.

Perfekter Sound und Rhythmus

Schulleiterin Petra Hein war begeistert von dem »außergewöhnlichen« Zulauf. Das Gelingen einer solchen Veranstaltung liegt neben den Musikern auch maßgeblich an den Musiklehrkräften. Das Lehrerteam des JEG hat ein sehr modernes Programm erstellt, aber auch Klassiker eingebunden. »Bad Guy« von Billie Eilish tönte zum Schluss von der erfahrenen Big Band durch die Aula, mit perfektem Gitarrensound und gutem Rhythmus, das dem Elektrooriginal in nichts nachstand. Das Orchester schwelgte mit »Yesterday« in der Vergangenheit.

Das erste Ensemble, die Unterstufen Big Band, zeigte ihr sehr gutes Zusammenspiel zum Beispiel mit »Radioactive« von Imagine Dragons, ein Radio- und Internethit. Ein Trick, die acht Neumusiker zusammenzuhalten? Sebastian Tausch, Leiter der Instrumentalensembles, spielte mit der Gitarre mit, nickte deutlich Takte zu, war immer präsent.

Auch die Chöre wurden von ihrer Leiterin Marie Rabenstein äußerst präzise durch die Stücke geführt und zeigten großes Können. Der Unterstufenchor begeisterte bei seiner Premiere, dank der Coronapause eine von vielen an diesem Abend. Alle Sängerinnen hatten neben guten Stimmen auch ein gutes Gedächtnis: Textblätter gab es an diesem Abend nicht.

Durch den Abend zog sich ebenfalls die gegenseitige Unterstützung: Die Chöre wurden von den Musikern an passenden Stellen begleitet. Ein besonderer Vertrauensbeweis an Rabenstein: Sogar die Lehrkräfte stellten sich unter ihre Fittiche. In diesem Jahr gab es das erste Mal einen Lehrerchor. Auch hier mit »Price Tag« von Jessie J eine moderne Repertoirewahl, die mit viel Applaus belohnt wurde.

Raumfüllender Chorgesang

Einer der Höhepunkte des Abends war der Auftritt des großen Pop-Chores. Es dürften alle Jahrgangsstufen vertreten gewesen sein und es entstand ein voller, harmonischer und raumfüllender Klang. Eine Herausforderung: »Happy Ending« von Mika. Wer das komplexe Popstück kennt, wird sich beim Lesen des Programms vielleicht etwas gewundert haben, ob es zu ambitioniert sein könnte. Das Gegenteil war der Fall: Der Chor interpretierte das Lied wunderbar, die Musiker unterstützen sehr gut und in Sängerin Tuana Yilmaz haben die Elsenfelder eine sehr gute Sängerin gefunden, die mit ihrer facettenreichen Stimme und der nötigen Technik ihre Auftritte an diesem Abend souverän meisterte. Wo eine gute musikalische Ausbildung hinführen kann, hörten die Zuschauer bei »Ocean«, einem selbstkomponierten Stück des ehemaligen Schülers »Zam«, interpretiert vom Pop Chor.

Es gibt viele Talente am JEG, wovon sechs in beeindruckenden Solodarbietungen zwischen den Gruppenauftritten kleine musikalische Kostproben an Klavier (Anna Günther, Korbinian Schäfer, Denise Mirzoev), an der Querflöte (Franziska Völker), auf der Violine (Maria Schäfer) und in Gesang (Tuana Yilmaz) servierten.

Lisa Rüd