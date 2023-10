Musik und Texte mit Humor und Können

Akustik-Mundart-Band "Häisd ´n´däisd vomm Mee"

Kleinwallstadt 09.10.2023 - 12:42 Uhr 2 Min.

Die Gruppe Häisd ´n´däisd vom mee begeisterte mit ihrem Auftritt zum 25-jährigen Bandjubiläum am Freitag in der ausverkauften Kleinwallstädter Zehntscheune. Damit sorgten die Musiker für ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr des Fördervereins Kultur in der Zehntscheune Kleinwallstadt, der heuer seinerseits sein zehnjähriges Bestehen feiert.

Flo, Körnl, Stefan, Michl, Thomas und Theo: So listet die sechsköpfige Gruppe ihre Musiker. Diese entpuppten sich als sehr vielseitig, weshalb eine komplette Erwähnung aller Instrumente, welche an diesem Abend Verwendung fanden, wohl den Rahmen sprengen würde. Zum Einsatz kamen unter anderem diverse Blechblasinstrumente, Akkordeon, Ukulele, Perkussion verschiedenster Art und (Akustik-) Gitarre. Auch vor ungewöhnlichen Klangerzeugern machten die sechs Mitglieder nicht Halt, so gab es ein Stück, bei dem Flaschen als Klangerzeuger genutzt wurden.

Vielfalt im Einklang

Mit der breiten Aufstellung in Sachen Vocals ergeben sich bei Häisd ´n´ däisd eine Vielzahl an Möglichkeiten, die konsequent genutzt werden: Es gab fetzige Titel, die sofort für Stimmung sorgten, einige akustisch andächtige Momente als Verschnaufpausen und so ziemlich alles, was zwischen diesen beiden Eckpfeilern angesiedelt ist. Somit war alleine deshalb schon viel Kurzweil angesagt.

Zwar nützen alle musikalischen Mittel und Stimmen nichts, wenn diese nicht geschickt verwoben werden, aber hier punktete das Sextett bei jeder einzelnen Darbietung mit feinster Abstimmung untereinander, einem kompakten, auf den Punkt geschmiedeten Gesamtklang und einen glücklichen Händchen dafür, was live einfach bestens funktioniert. Die Hooklines saßen einfach.

Die Gruppe kommt aus dem fränkischen Raum, wie in der Ankündigung zu lesen "hüben und drüben vom Main". Dies reflektieren sie auch, aber natürlich nicht ausschließlich, in ihren Texten, welche auch sprachlich den Dialekt als Kulturgut hochhalten. Lieder wie das eröffnende »Pack mers an« oder »Geht's noch?« kommen somit in schwungvoller Mundart daher und laden oftmals zum Mitwippen ein. Alle Stücke hatten Charakter und Individualität.

Fränkisches mit Augenzwinkern

Zwischen den Nummern gab es Erzählungen und kleine Anekdoten. Es wurde deutlich: Auch in Sachen Stand-up-Comedy machen Häisd ´n´ däisd eine gute Figur. Diese augenzwinkernden Ausführungen streifen dann auch wieder häufig fränkische Kultur und deren Merkmale, setzen das Gag-Feuerwerk in diesen Kontext. Zurück zu den Songs: Vergessen werden sollte nicht, dass zwischen den Zeilen, in all der spaßigen Darbietung und Umsetzung, bei so manchem Stück auch eine tiefgründigere Message steckt: »Mach amal a Bild« beispielsweise spricht an, dass viele Menschen nicht mehr ohne ihr Smartphone können, während »A passnds Gsicht« thematisch darauf hinausläuft, dass es in der Gesellschaft und im Zusammenleben oftmals nur auf Oberflächlichkeiten geschaut wird: Eben nur wer das passende Gesicht hat, komme im Leben weiter, so die Aussage der ironischen Lyrics.

Rosemarie Seuffert, Fördervereins Kultur in der Zehntscheune Kleinwallstadt, zeigte sich in ihrer Ansprache erfreut über das tolle Gastspiel der Band und hatte für die Musiker Präsente im Namen des Veranstalter-Teams mitgebracht. Dem Zugabewunsch der Besucher kamen Häisd ´n´ däisd gerne nach und zum allerletzten Abschluss wurde mit der »Schweinepolka« mitsamt Schweinchen-Mützen, welche die Musiker auf dem Kopf hatten nochmals - inklusive Tanzeinlagen auf der Bühne - ein besonderes Schmankerl geboten.

Marco Burgemeister

Hintergrund Der Bandname: "Häisd 'n' däisd vomm Mee" bedeutet ins Hochdeutsche übersetzt "Hüben wie drüben vom Main" Die Musiker: Florian "Flo"Ebert ist als Countertenor der Mann für die ganz höhen Töne, als Musiker mit Trompete, Flügelhorn und Geige zuständig fürs hohe Blech. Kornel "Körnli" Hetterich spielt als "Vielse/aitiger" Gitarre auch Schlagzeug, Saxofon und Klarinette spielt. Spontan auf der Bühne und als Texter vieler Lieder liebt er Wortspiele. Stefan Ebertist Frontmann der Band, spielt Klarinette, Saxofon und mit dem Publikum. Als Schlappmaul bereichert er das Programm mit fränkischen Lebensweisheiten, Gschichtli, Witzli und Gedichtli. Michael "Michl" Saffer bringt mit seiner Posaune das Publikum in Schwingung. Für die Band unersetzlich als Komiker und Ketchupbeauftragter. Thomas Marquard ist zuständig für Kontrabass und virtuose Tubasolos, greift zudem zu Akkordeon, Gitarre und Posaune. Sein ruhiges Gemüt schafft Balance in der Gruppe zu den anderen Temperamentsbolzen Ralph "Theo" Theobald beherrscht als musikalischer Allrounder neben Gitarre und Akkordeon auch Ukulele und Posaune. Ihm geht die Puste nicht aus, weder beim Spielen, noch beim Singen oder Reden. bam Weitere Instrumente sind Kuhglocken, Boomwhackers, Xylophon, Cajon, Kazoo und mehr. bam