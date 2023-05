Musik und Kabarett beim Waldspektakel

Kultur: Kochsmühle holt Max Uthoff, die Band Lucille's Lumbago und Bodo Bach ans Obernburger Waldhaus

Obernburg 31.05.2023 - 18:16 Uhr 1 Min.

Mit Max Uthoff beginnt das dreitägige Waldspektakel der Kochsmühle am Obernburger Waldhaus - die erste Version des Events nach der Corona-Zeit.

Am Freitag, 30. Juni, kommt um 20 Uhr Kabarettist Max Uthoff nach Obernburg, der nicht nur wegen der TV-"Anstalt" - mit seinem Programm "Moskauer Hunde" - bekannt ist. Kluges Kabarett mit Informations- und Aufklärungspotenzial in reizvoller Umgebung.

Am Samstag, 1. Juli, beweist ebenfalls ab 20 Uhr die sechsköpfige Rock-n-Roll-Band Lucille's Lumbago, dass Legenden wie Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Bill Haley oder Little Richard lebendig werden, wenn die Band die bekannten Songs im vierstimmigen Gesang und in ihrer eigenen, unverwechselbaren Version auf der Waldhausbühne zaubert.

Der dritte Abend am Sonntag, 2. Juli, gehört dem "hessischen Godfather of Babbsack", Bodo Bach. Er präsentiert sein Programm "Das Guteste aus 20 Jahren" ab 17 Uhr. Der Ton, in dem er sein Programm ankündigt, lässt ahnen, worauf sich die Zuhörer freuen können: "Bodo ist älter geworden, vernünftiger aber nicht unbedingt. Auch auf seine alten Tage hat er nicht mehr alle Schnabeltassen im Schrank, aber er lernt immer noch gern dazu. Zum Beispiel weiß er jetzt: Ein "Seniorenstift" ist kein Kugelschreiber für alte Leute. Irgendwie ist es also auch ein Bildungsprogramm."

Solch ein Angebot nach Ende der offiziellen Spielzeit zu machen, ist für die Kochsmühle ein Kraftakt, der nur durch das Engagement der Ehrenamtlichen zu schultern ist: 30 Helfer braucht man pro Tag. Wichtig ist dabei die Kooperation mit der Stadt Obernburg und die Hilfe des Waldhausvereins Obernburg.

Interessant ist auch das Angebot, wie man dabei ans Obernburger Waldhaus kommen kann, je nach Fitnessstand und Laufbereitschaft: Zum Ticket gibt es gleich das entsprechende Parkticket dazu - entweder direkt am Waldhaus oder am Parkplatz Buchhölle in knapp drei Kilometern Entfernung. Besonders fitte Musik- und Kabarettfreunde erhalten alternativ Fahrrad- oder Wanderkarten.

Kartenreservierung im Netz: https://www.kochsmuehle.de

