Musik-Talent Hanna Arold im Interview: "Auf dem Horn ist alles möglich"

Höchstpunktzahl bei Jugend musiziert

Miltenberg 15.08.2023 - 12:32 Uhr 3 Min.

Das erfolgreiche Blechbläserquartett (von links): Bastian Spier, Bennet Hörmann, Hanna Arold, Apollonia Meier.

Frau Arold, Sie sind mit gerade 18 Jahren ja schon fast ein alter Hase bei Jugend musiziert. War das Bundesfinale heuer schon Routine?

Also Routine war es für mich nicht. Jeder Auftritt ist für mich bisher etwas Besonderes gewesen und gerade die Wettbewerbssituation, die bei Jugend musiziert vorherrscht, macht alles viel aufregender. Allerdings kann ich auch sagen, dass ich mit dem Quartett definitiv nicht so nervös war wie bei Solowertungen. Weil man noch mit anderen zusammen spielt, kann man sich viel mehr auf das Musikmachen konzentrieren und vergisst schnell, dass man sich gerade in einem Wertungsspiel befindet.

Haben Sie nach dem Auftritt geahnt, dass es für die Höchstpunktzahl reicht?

Wir hatten nach dem Auftritt schon ein gutes Gefühl, besonders als auch von Familie und Freunden positive Rückmeldungen kamen. Aber man kann sich natürlich nie sicher sein, wie sich die Jury letztlich entscheidet.

Wie viel Übung am Horn steckt denn bei Ihnen dahinter?

Ich habe mit acht Jahren angefangen, Horn zu spielen und übe mittlerweile täglich zwischen ein bis zwei Stunden. Manchmal auch mehr, wenn ich neben der Schule noch Zeit habe. Vor dem Bundesfinale habe ich nicht wesentlich mehr geübt als sonst. Wir hatten nur am selben Wochenende noch eine etwas intensivere Probenzeit mit dem Quartett.

Was macht für Sie den Reiz dieses Instruments aus?

Meiner Meinung nach gibt es kaum ein schöneres Instrument als das Horn. Am meisten fasziniert mich der vielseitige Klang. Von lyrisch gesungenen Passagen bis hin zu heroischen Fanfaren - auf dem Horn ist alles möglich. Das ist den meisten Komponisten auch bewusst, weshalb sie den Hornklang in großen Orchesterwerken sehr vielseitig einsetzen. Das macht die Erfahrung, im Orchester zu spielen, natürlich viel spannender, da man sich von der Klangfarbe her immer wieder an seine Mitspieler anpassen muss, ob es nun Holzbläser, Blechbläser oder Streicher sind.

Welche Rolle spielte auf Ihrem Erfolgsweg die Schule und der musische Zweig am Gymnasium?

Meinen bisherigen Hornlehrern und -lehrerinnen verdanke ich alles, was ich bisher mit Musik erleben durfte. Besonders dankbar bin ich Waldemar Stockert, der mir das Hornspielen beigebracht und mich von Anfang an bis heute immer unterstützt hat. Seine Ausbildung hat es mir ermöglicht, an der Hochschule für Musik Würzburg ein Jungstudium zu machen, wo ich nun seit zwei Jahren Teil der Klasse von Professor Christoph Eß bin. Der musische Zweig, den das Johannes-Butzbach-Gymnasium anbietet, ist ein tolles Förderangebot für junge Musiker, da man hier durch regelmäßige Vorspiele auf spätere Konzertsituationen vorbereitet wird. Aber auch wenn man später nicht Musiker werden will, ist das sicherlich eine gute Übung. Ich habe auch das Gefühl, dass es dadurch mehr Verständnis dafür gibt, wenn ich mal wegen musikalischen Engagements nicht zur Schule kommen kann.

Was haben Sie nach dem Abitur vor, wie soll Ihr Weg als Musikerin weiter gehen?

Nach dem Abitur werde ich auf jeden Fall Musik studieren. Wo genau weiß ich noch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es mich nach Berlin oder München ziehen wird. Wie der Weg für mich während oder nach dem Studium aussieht, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ein Traum wäre es, später in einem sehr guten Orchester zu spielen und nebenbei Kammermusik zu machen und zu unterrichten.

Zur Person: Hanna Arold Hanna Arold wurde am 21. März 2005 in Erlenbach am Main geboren und besucht im kommenden Schuljahr die 12. Jahrgangsstufe des Johannes-Butzbach-Gymnasiums Miltenberg. Mit acht Jahren begann sie das Hornspielen bei Waldemar Stockert an der städtischen Musikschule Miltenberg. Sehr bald kamen Erfolge bei unterschiedlichen Wettbewerben. Mehrfach wurde sie Bundessiegerin bei Jugend musiziert. Seit 2020 ist sie Jungstudentin an der Hochschule für Musik Würzburg. Ihr Interesse gilt der Kammer- und der Orchestermusik. Sie besucht regelmäßig Kurse und spielt in zahlreichen Orchestern. Im Herbst 2021 gewann sie das Probespiel des bayerischen Landesjugendorchesters und im Herbst 2022 wurde sie in das Bundesjugendorchester aufgenommen. Beim 60. Bundeswettbewerb Jugend musiziert 2023 in Zwickau landete sie mit dem Hornquartett zusammen mit Appolinia Meier (Schuttertal), Bennet Hörmann (Karlsruhe) und Bastian Spier (München) mit der ganz selten vergebenen Höchstpunktzahl 25 auf dem ersten Platz. Am 28.Mai präsentierten sie um 15.20 Uhr in der Stadthalle Meerane in knapp 20 Minuten die vier Sätze von Anton Lüttgens Quartett op.19 und "Foreboding" des zeitgenössischen Komponisten Thorsten Enke so überzeugend, dass die Jury die optimale Punktzahl vergab. (hlin)