Museumstag, Museumsfest und Heimaterlebnistag Unterfranken in Miltenberg gefeiert

Geschichte: Drei Feste an einem Tag

Miltenberg 23.05.2023 - 11:13 Uhr 1 Min.

Zwei Bilder des Malers Rudolf Hirth du Frênes gingen im Rahmen der Feierlichkeiten am Sonntag in den Bestand des Statdmuseums über, Ernst Spindler und Bernd Lutz als Vorsitzende der Museumsfreude, übergaben die von ihnen ersteigerten Werke an Fabian Müller-Nittel, Direktor der Museen Miltenberg (Aufzählung von links).

Die einladende Atmosphäre des Museums- und Burghofs wurde mit schönstem Sonnenschein flankiert. Wie der Direktor der Miltenberger Museen, Fabian Müller-Nittel, und Ernst Spindler, erster Vorsitzender der Museumsfreunde Miltenberg, im Gespräch mit unserem Medienhaus vor Ort mitteilten, war der Internationale Museumstag eine gute Gelegenheit, gleichzeitig das beliebte Museumsfest zu feiern. Diese Zusammenlegung hat in der Kreisstadt schon Tradition. Und nicht nur das: Zusätzlich war am Sonntag noch Heimaterlebnistag Unterfranken. Dafür stand Müller-Nittel im Stadtmuseum für Gespräche bereit, um einerseits zu erfahren, was Heimat für die Menschen bedeutet, und sich andererseits über zugehörige Themen austauschen zu können.

Die als Verein organisierten Museumsfreunde sorgten in Kooperation mit dem Museumsteam für einen reibungslosen Ablauf, kümmerten sich beispielsweise im Hof des Stadtmuseums um die Bewirtung. Spindler hatte ein besonderes Geschenk für das Museum: Zwei Bilder des Malers Rudolf Hirth du Frênes, die von den Museumsfreunden ersteigert wurden. Der Künstler wurde am 24. Juli 1846 in Gräfentonna bei Gotha geboren und starb am 1. Mai 1916 in Miltenberg, wo er zuvor, wie Müller-Nittel und Spindler berichteten, seinen Lebensabend verbrachte.

Museumsbestand erweitert

Die Bilder wurden im Rahmen der Feierlichkeiten offiziell an Müller-Nittel zur Aufnahme in den Museumsbestand überreicht. Der Bestand beinhaltet bereits rund 15 Bilder des Künstlers. Ein Neues zeigt ein Portrait von Hirth du Frênes Schwägerin Elise Hirth, das andere trägt den Titel »Wintervergnügen im Nymphenburger Schlosspark« und zeigt ein ebensolches Szenario. Spindler bezifferte den Wert für die beiden Bilder an sich auf 2500 Euro, zusammen mit allen Kosten, die im Rahmen der Beschaffung und Ersteigerung anfielen, auf rund 3300 Euro - sie seien somit eine wertvolle Erweiterung der bereits vorhandenen Sammlung.

Auch für den rekonstruierten Renaissance-Garten am Stadtmuseum gab es zu verschiedenen Uhrzeiten geleitete Rundgänge und somit viel Wissenswertes zu historischer und aktueller Botanik - die Leitung hierfür übernahm der zweite Vorsitzende der Museumsfreunde, Bernd Lutz.

Rund 300 Besucher

Müller-Nittel zog am Montag positives Fazit zum Dreifach-Event: »Ich bin zufrieden, wie der Tag lief. Die Stimmung war sehr gut, und es war schön, den Innenhof so belebt zu sehen und dass das Museum am Sonntag ein öffentlicher Raum sein konnte.« Spindler zeigte sich ebenso erfreut über den Sonntag; er schätzt, dass etwa 300 Personen die Angebote wahrgenommen haben.

mab