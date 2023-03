Die Wie­de­r­er­öff­nung des um­ge­stal­te­ten Mu­se­ums in Bürg­stadt ist für Frei­tag, 5. Mai, um 16 Uhr ge­plant. Da­nach soll die Aus­stel­lung mit den bis­he­ri­gen Schwer­punk­ten Wein­bau, Sand­stein und Orts­ge­schich­te auf fast 500 Quad­r­at­me­tern so prä­sen­tiert wer­den, dass man im Hei­mat- und Ge­schichts­ve­r­ein als Trä­ger mit ei­nem gu­ten Ge­fühl in die kom­men­den Jah­re und Jahr­zehn­te star­ten kann.