Multiple Sklerose-Tag am 29. Juli in Großwallstadt

Die Krankheit mit den tausend Gesichtern

Miltenberg 25.07.2023 - 12:40 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein Dreigestirn mit Erfahrung in Sachen MS: Timo Holzheid, der im Alter von 16 Jahren die Diagnose MS erhielt, Maria Holzheid, Leiterin der Selbsthilfegruppe MS aktiv, und Werner E. Hofmann, Neurologe, medizinischer Fachberater der Selbsthilfegruppe MS aktiv und Organisator des Multiple- Sklerose -Tages (von links).

Im Gespräch mit unserer Redaktion begrüßt es Hofmann, wenn sich Betroffene informieren, um über die Krankheit und Therapiemöglichkeiten Bescheid zu wissen. Seine These: Aufgeklärte Patienten kann ein Arzt gut beraten und optimal behandeln.

Infos über neue Behandlungen

Es ist mittlerweile das sechste MS-Symposium, das er und die Selbsthilfegruppe MS aktiv organisieren, die seit 1995 von Maria Holzheid (Kleinwallstadt) geleitet wird. Hier berichten medizinische und therapeutische Experten über Fortschritte in der Forschung und Behandlung sowie über den Umgang mit der Erkrankung. Weiterhin wird in einer Industrieausstellung über Medikamente und Hilfsmittel aufgeklärt.

Hofmann gilt als regionaler Fachmann für Multipler Sklerose. Auch nach Übergabe seiner Praxis in Aschaffenburg an das neurologische Kollegenteam, widmet er sich in der Praxis in der Weichgasse 5 in Großwallstadt weiter seinen neurologischen Schwerpunkten Parkinson und Multiple Sklerose und der Betreuung seiner Patienten. Seit vielen Jahren ist er medizinischer Fachberater der Selbsthilfegruppe MS aktiv.

Maria Holzheid als Gruppenleiterin ist eine rührige und kompetente Leiterin der Selbsthilfegruppe. Es beteiligen sich rund vierzig Mitglieder der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft (DMSG) aus dem Kreis Miltenberg, aus dem Raum Aschaffenburg sowie dem hessischen Grenzland an den monatlichen Treffen, die immer am letzten Donnerstag im Monat ab 19 Uhr im barrierefreien Wallstadt's Restaurant stattfinden. Hier geht es um Austausch und Information. Fachvorträge zu den unterschiedlichen Themen der MS sind das ganze Jahr über im Angebot. Deshalb kommen auch viele Interessierte aus dem Umland zu den Treffen. Eine DMSG-Mitgliedschaft ist keine Pflicht.

Bei Timo Holzheid, Sohn von Maria Holzheid, wurde Multiple Sklerose diagnostiziert, als er 16 Jahre alt war. Dank der frühzeitigen Entdeckung lebt er seit dreißig Jahren ohne schwerwiegende Beeinträchtigung mit der Krankheit. »Ich bin medikamentös gut eingestellt«, sagt er. Bei seiner Tante Hannelore Kurz, die Schwester seiner Mutter Maria, wurde schon 1975 die Diagnose gestellt. Damals gab es laut Maria Holzheid noch wenig Therapiemöglichkeiten. Seit 1995 sitzt Hannelore Kurz im Rollstuhl und lebt seit rund 25 Jahren im Wohnforum in Bamberg, einer Spezialeinrichtung für Menschen mit einem schweren Handicap. »Wäre man damals in der Forschung und Entwicklung so weit gewesen wie heute, müsste Hannelore heute wohl nicht im Rollstuhl sitzen«, stellt Maria Holzheid fest.

Vorträge auch zu Hidden Symptoms

Beim MS-Tag beleuchten einzelne Fachvorträge verschiedene Aspekte der vielfältigen neurologischen Erkrankung beispielsweise neue Medikamente/Immuntherapien, urologische Probleme, die eher unsichtbaren Symptome (hidden symptoms) wie Depressionen, Angstzustände, Schmerzen sowie Zusammenhänge zwischen kognitiven Beeinträchtigungen (reduzierte Aufmerksamkeit, Gedächtnisprobleme, reduzierte Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit) und sprachlichen Verarbeitungsprozessen, die die Kommunikation im Alltag erschweren.

Nach jedem Vortrag können die Teilnehmenden mit den Referierenden ins Gespräch kommen und ihre persönlichen Fragen stellen.

Während der Veranstaltung wird auch der »Trotz-MS-Bus« bereitstehen. Hier können Interessierte erfahren, wie sich bestimmte Symptome der MS anfühlen und was es bedeutet, wenn MS-Betroffene Sehschwierigkeiten haben. Der Eintritt ist kostenfrei, Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen auf der Internetseite der MS-Selbsthilfegruppe aktiv: https://msaktiv.blogspot.com

ruw

Stichwort: MS-Tag 9.30 Uhr: Begrüßung und Einführung durch Bürgermeister Roland Eppig (Schirmherr) und Werner E. Hofmann 9.45 Uhr: »Medikamentöse Therapiemaßnahmen bei Multipler Sklerose - die richtige Therapie zur richtigen Zeit« mit Werner E. Hofmann, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie - Rehabilitationswesen - Verkehrsmedizin, Großwallstadt 10.20 Uhr: »Ein Blick auf die Blase - Diagnostik und Behandlung« mit Sebastian Rogenhofer, Facharzt für Urologie, Kinderurologie, Andrologie, Klinikum Aschaffenburg, Abteilung Urologie 10.50 Uhr: Pause, Besuch der Industrieausstellung 11.20 Uhr: »"hidden symptoms" bei MS aus neurologisch psychiatrischer Sicht« mit Martin Meier, Facharzt für Neurologie und Psychiatrie im Behandlungszentrum Kempfenhausen (MSK) 11.50 Uhr: »Sprache und Kognition bei Multipler Sklerose« mit Ingeborg Maser, Neurolinguistin, klinische Linguistin, Akademische Praxis für Sprachtherapie, Aschaffenburg 12.20 Uhr: »Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht« Lothar Blatt, Diplom-Psychologe, Aschaffenburg 12.50 Uhr: Abschluss und Diskussion (ruw)