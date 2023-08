Mühlweg in Faulbach soll kostengünstig ausgebaut werden

Faulbach. Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch noch mit folgenden Themen befasst.

Standesamtsumlage: Nach 2 vorausgegangenen Beratungen im vergangenen Jahr stand nun schon zum dritten Mal der öffentlich-rechtliche Vertrag zur Standesamtsumlage auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Seit 2013 besteht der Vertrag über die Zusammenarbeit der Südspessartgemeinden in Standesamtsangelegenheiten. Angesiedelt ist das Standesamt seither in der Verwaltungsgemeinschaft Stadtprozelten. Die Erhöhung der Umlage hat der Gemeinderat 2022 abgelehnt. Der von der Gemeinde Collenberg vorgelegte Kompromiss sieht vor, dass Stadtprozelten 25 % der Einnahmen erhält und die restlichen 75 % anteilig nach der Einwohnerzahl auf die übrigen Gemeinden aufgeteilt wird. Das bedeutet für Faulbach eine Erhöhung von 6 € auf 9 € je Einwohner. Die Kritik aus dem Gemeinderat bezieht sich auf den Ansatz der entstehenden Kosten und deren Verteilung durch die Verwaltungsarbeit. Erhard Glock präsentierte eine Kostenzusammenstellung von umgerechnet im Durchschnitt 1,5 Verwaltungsaktionen im Standesamt pro Tag für alle Vorgänge in den beteiligten Gemeinden. Dafür erscheinen die angesetzten Kosten zu hoch. Im abgeschlossenen Vertrag ist eine Nachprüfklausel enthalten. Diese Klausel soll nun zur Anwendung kommen. Der Gemeinderat beschloss mit 10 : 1 Stimmen, dem Kompromiss zur Verteilung zuzustimmen. Gleichzeitig soll durch die Rechtsaufsicht beim Landratsamt überprüft werden, ob die angestrebte Kostenverteilung rechtlich stimmig ist. Dieser Beschluss wird der Verwaltungsgemeinschaft zugeleitet.

Kiga-Spielplatz: Der Gemeinderat beschloss, die Spielfläche im Kindergarten durch die Firma Marco Mazur (Bessenbach) pflastern zu lassen. Nach der Fällung von drei morschen Bäumen in der Außenspielfläche ist dort eine "Matschfläche" entstanden. Auf der künftig gepflasterten Fläche soll ein gestifteter Carport aufgestellt werden. Zusätzlich soll über dem Freispielplatz ein Sonnenschutz (Sonnensegel) angebracht werden. Als Ersatz für die gefällten Bäume sollen neue gepflanzt werden. Die Patenschaft dafür sollen die einzelnen Gruppen des Kindergartens übernehmen.

Ermächtigung: Einstimmig ermächtigte der Gemeinderat Bürgermeister Wolfgang Hörnig, für die Stromlieferung für alle Gemeindegebäude und die Straßenbeleuchtung einen entsprechenden Vertrag für das Jahr 2024 abzuschließen.

Absperrpfosten: In den vergangenen Monaten war es schon mehrfach vorgekommen, dass die Zufahrt zum Pumpwerk des Abwasserzweckverbandes gegenüber der Firma Kratzer zugeparkt war. Dazu berichtete Bürgermeister Hörnig von einer Besprechung in der letzten Woche mit der Deutschen Bahn, die Eigentümer des Geländes ist. Dabei wurde festgelegt, die Absperrpfosten weiter Richtung Straße zu versetzen, damit die Zufahrt jederzeit frei gehalten wird.

Repair-Cafe: Weiterhin teilte der Bürgermeister mit, dass der Termin "Repair-Cafe" im Juli in Stadtprozelten sehr gut angenommen wurde. An insgesamt 9 Stationen hatten die Bürger Gelegenheit, zusammen mit Fachleuten kleine Reparaturen an verschiedenen Geräten durchzuführen. Dieses Angebot wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 erneut in einer Gemeinde im Südspessart gemacht. So können Gebrauchsgegenstände leichter repariert werden und müssen nicht gleich entsorgt werden. lh