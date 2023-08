Ei­ne kos­ten­lo­se Ent­de­ckungs­tour durch das Uni­ver­sum kön­nen In­ter­es­sier­te vom 1. bis 3. Sep­tem­ber in Dorf­pro­zel­ten er­le­ben. Von Frei­tag bis Sonn­tag macht das Aus­stel­lungs­schiff »MS Wis­sen­schaft« Halt am Mi­chels­ha­fen in der Main­gas­se. Ein Be­such ist zwi­schen 10 und 19 Uhr mög­lich.