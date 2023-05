Bunt und rund war am Sams­tag das Fest zum 25-jäh­ri­gen Be­ste­hen der von ei­nem För­der­ve­r­ein ge­tra­ge­nen pri­va­ten Mon­tes­s­o­ri-Schu­le im Sulz­ba­cher Orts­teil So­den. Wäh­rend des Pro­gramms und in Ge­sprächen mit Be­su­chern, Ve­r­eins­mit­g­lie­dern und Päda­go­gin­nen war klar: Die Ar­beit mit den Kin­dern und den El­tern in der »Mon­te«, wie die Schu­le lie­be­voll ge­nannt wird, macht viel Spaß und ist er­fül­lend.