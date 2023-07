Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Monsignore Heinrich Schlereth seit 60 Jahren im Dienst

Päpstliche Jubiläumsurkunde für für "Priester der Herzen" in Breitendiel

Miltenberg 27.07.2023 - 13:45 Uhr < 1 Min.

Monsignore Heinrich Schlereth erhält (rechts) die päpstliche Urkunde zum 60. Priesterjubiläum von Pfarrvikar Duc-Ninh Nguyen (links) und Kirchenpfleger Dietmar Weimer (Mitte) überreicht.

Schlereth und Breitendiel bildeten schon immer ein Kollektiv, ganz persönlich, stets menschlich und immer auf der Suche nach einem Gespräch mit dem Anderen. Anders formuliert, Heinrich Schlereth war und ist ein »Priester der Herzen«. Zahllose Ehrungen wurden Schlereth für sein Wirken zuteil, als Beispiel sei nur die Ehrenbürgerschaft der Stadt Miltenberg genannt.

Am vergangenen Sonntag feierte der Sportverein DJK Breitendiel mit Pfarrvikar Duc-Ninh Nguyen einen Festgottesdienst auf dem Sportgelände des Vereins. Heinrich Schlereth, Ehrenmitglied der DJK Breitendiel, ließ es sich nicht nehmen, wieder einmal in sein geliebtes Breitendiel zu kommen. Sichtlich genoss, der inzwischen 88-Jährige, das Bad in der Menge.

Am Ende des Gottesdienstes sprach Pfarrvikar Nguyen herzliche Worte des Dankes an den Jubilar und beglückwünschte ihn zum »Diamanten Priesterjubiläum«. Zusammen mit Kirchenpfleger Dietmar Weimer überreichte er eine päpstliche Dankesurkunde mit folgendem Text: »Der Heilige Vater Papst Franziskus erteilt Monsignore Heinrich Schlereth zur Feier des 60. Jahrestages seiner Priesterweihe von Herzen den Apostolischen Segen und erbittet die Fülle der göttlichen Gnaden. Vatikanstadt, im Juli 2023«.

Bernhard Setzer