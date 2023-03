Mönchberger Theatergruppe Gesetzbücher spielt "Die Yeti Jäger"

Vor drei Jah­ren kün­dig­ten die Mönch­ber­ger Thea­ter­grup­pe Ge­setz­bücher Auf­füh­run­gen ih­res neu­en Stücks, "Die Ye­ti Jä­ger" ein Lust­spiel in drei Ak­ten, an. Ge­schrie­ben hat es And­reas We­ning, der 59-jäh­ri­ge Au­tor, von dem man in Mönch­berg schon et­li­che Stü­cke zu se­hen be­kom­men hat - im­mer wit­zig, im­mer ein Pu­b­li­kums­ren­ner. Doch 2020 kam al­les an­ders als ge­plant: Schon die am 14. März vor­ge­se­he­ne Pre­mie­re fiel der Pan­de­mie zum Op­fer, vor­sich­ti­ge An­läu­fe, ei­nen Neu­start zu wa­gen, schei­ter­ten eben­falls an Co­ro­na - aber 2023 ist so weit. "Al­ler gu­ten Din­ge sind drei" heißt es am 5. Mai. Dann soll die Pre­mie­re der "Ye­ti Jä­ger" stei­gen. Es ist der Start für acht Auf­füh­run­gen inn­er­halb von drei Wo­chen in der VfL-Turn­hal­le mit ma­xi­mal 250 Be­su­chern.