Mönchberger Rat gegen Wohnbebauung Am Siedlerhof

Mönchberg 18.10.2023 - 16:11 Uhr < 1 Min.

Am Siedlerhof 6 möchte der Inhaber einer Vollbauernstelle diese in eine Wohnung mit Nebengebäuden umnutzen. Der Gemeinderat bleibt aber bei seiner ablehnenden Haltung.

Laut Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) wurden die Aussiedlerhöfe ehemals zugelassen, um den dort ansässigen Landwirten Raum zu schaffen, um ihrer Tätigkeit nachzugehen und die Bürger im Ort vor Lärm- und Geruchsbelästigung zu schützen. Im vorliegenden Fall müssten die Landwirte vor der reinen Wohnbebauung geschützt werden. Hier würden nachbarliche Belange beeinträchtigt, wenn die Landwirte nicht in gewohnter Art und Weise ihrer Tätigkeit nachgehen könnten. Die Verwaltung sieht weiterhin eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange, da die Erschließung des Siedlerhofes 6 durch das Fehlen eines Kanalanschlusses nicht gesichert sei. Außerdem entsprächen die Verkehrseinrichtungen nicht den Standards. Weiterhin ist die Zuwegung nur einspurig ausgebaut. Es sei die Entstehung einer Splittersiedlung zu befürchten. Der Gemeinderat schloss sich der Empfehlung der Verwaltung an, am Beschluss vom 9. Mai festzuhalten und dem Bauantrag nicht zuzustimmen und somit das gemeindliche Einvernehmen erneut nicht zu erteilen.

