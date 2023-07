Mönchberger Bürger "bestimmen mit", ob Discounter kommt

Über Kanal und neuen Sammler entlasten

Mönchberg. Der Marktgemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstag die Ausführungen des Ingenieurbüros Webers aus Darmstadt zur Kanalnetzberechnung zur Kenntnis genommen. Man werde das Sanierungskonzept in einer der nächsten Sitzungen des Bauausschusses genauer betrachten.

Die Verwaltung hatte das Ingenieurbüro zu dieser Berechnung verbunden mit einem Sanierungskonzept beauftragt, nachdem das Landratsamt Miltenberg der Gemeinde mitgeteilt hatte, dass der aktuelle technische Stand des Notüberlaufs NA174 in der Straße "Am Senger" in Zukunft nicht mehr genehmigt werde. Laut Wasserwirtschaftsamt (WWA) werde die befristete Verlängerung der wasserrechtlichen Genehmigung zum 31. Dezember 2023 auslaufen.

Als Grund für die Überstauung des Notüberlaufs, vor allem bei Starkregen nannte Silke Flachs vom Ingeniuerbüro das starke Gefälle des Abwasserrohres aus der Urbanusstrasse (acht bis zwölf Prozent), und den sich verjüngenden Rohrquerschnitt in der Strasse "Am Senger" auf einen Durchmesser von 300 Millimeter.

Als einzige sinnvolle Lösungsmöglichkeit schlug Flachs vor, das Problem über einen Entlastungskanal entlang der Urbanusstraße / Schlesierstraße und dem Neubau eines Entlastungssammlers bis zum Eschauer Weg, in Kombination mit einer wesentlichen Entlastung des Bestandsnetzes durchzuführen. Durch diese Maßnahme könne man auch eine gesicherte Erschließung des Baugebiets "Hinter der KiTa" gewährleisten.

Dies könne man aber nur dadurch erreichen, wenn bei Neubauten in den Baugebieten ausschließlich die Einleitung von Schmutzwasser erlaubt werde. Die Ableitung von Oberflächenwasser müsse dann auf natürlichem Wege (durch Versickern auf dem eigenen Grundstück, beziehungsweise durch Nutzung des Regenwassers für die Toilettenspülung oder für die Bewässerung über Hauszisternen) erfolgen. Durch diese Maßnahme werde auch einer Versiegelung der dafür benötigten Flächen entgegengewirkt.

Flachs empfahl der Gemeinde ebenfalls, die ausschließliche Genehmigung zur Einleitung von Schmutzwasser auf die bestehenden Baulücken innerhalb des Gemeindegebietes auszuweiten, um das Kanalnetz zu entlasten. wero