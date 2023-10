Mönchberg muss einen neuen Bürgermeister wählen: So geht's dort weiter

Nachfolge von Thomas Zöller

Mönchberg 11.10.2023 - 15:27 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ensembleschutz: Das stattliche Sandsteingebäude neben dem aktuellen und dem alten Rathaus (im Hintergrund) wird saniert; sein Äußeres bleibt erhalten, ebenso der Baum davor. Bildunterschrift 2016-08-04 --> Ensembleschutz: Das stattliche Sandsteingebäude neben dem aktuellen und dem alten Rathaus (im Hintergrund) wird saniert; sein Äußeres bleibt erhalten, ebenso der Baum davor. Foto: Barbara Schmidt Eberhard Heider (Experte vom AELF) (führt durch den tag9 Foto: Armin Lerch Entdecker-Wanderung rund um Eschau Amt für Ernährung, landwirtschaft und Forsten (AELF) und Main-Echo Veranstalter Main-Echo Aktion, Leseraktion

Der Wahltermin steht bereits fest: Es ist wie in Sulzbach der 28. Januar, sagt Friedel. Dort steht ebenfalls eine Bürgermeisterwahl an, nachdem Bürgermeister Martin Stock (CSU) ebenfalls in den Landtag. Sulzbach wählt aber ohnehin außer der Reihe, sodass die Marktgemeinde sich dort darauf vorbereitet hat. Auch in Mönchberg war die Verwaltung jedoch auf den nicht ganz unwahrscheinlichen Fall vorbereitet, dass es Thomas Zöller über den guten zweiten Listenplatz nach München schafft. Der Luftkurort hängt sich in Absprache mit dem Landratsamt an den Wahltermin in Sulzbach an.

Ein parteiunabhängiger Kandidat hat dem scheidenden Bürgermeister von Mönchberg bereits angekündigt, dass er kandidieren will, sagt dieser unserem Medienhaus. Der Name sei aber noch nicht öffentlich. Der Mann wird sich schnell erklären müssen, weil er für die Zulassung als Bewerber dann auch noch Unterschriften sammeln muss. Die Freien Wähler - auch bekannt als Bürgerblock Mönchberg (BBM) - haben laut Zöller intern schon erste Überlegungen angestellt und werden ihren Kandidaten spätestens bis Monatsende nominieren. Zöller rechnet zudem mit einen Bewerber aus der CSU. Mönchbergs Amtsgeschäfte vom 30. Oktober, wo der neue Landtag erstmals zusammentritt, bis zur Neuwahl wird zunächst der zweite Bürgermeister Eberhard Heider (BBM) übernehmen, der schon in 15 Jahren als Stellvertreter Erfahrung sammeln konnte. Dieser sagte unserem Medienhaus am Mittwoch am Telefon, dass er allerdings noch einiges mit seinem Arbeitgeber klären müsse. Es gehe schließlich mindestens um drei Monate, die der Vertreter die Zeit bis zur Wahl überbrücken muss. Heiders Arbeitgeber ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Karlstadt. "Ich will die Kollegen dort ja eigentlich nicht alleine lassen", sagt er und kündigt an, mit dem dritten Bürgermeister Tobias Zöller (WGS) aus Schmachtenberg noch sprechen zu wollen, wie sich die beiden die Vertretungsaufgabe vielleicht aufteilen können.

Zöller traut Heider zu, dass er beim Übergang einen guten Job mache - mit Sicherheit auch mit Hilfe von Tobias Zöller. Heider sei über alle laufenden und anstehenden Projekte voll informiert und werde die Aufgabe gut meistern, ist er sich sicher. "Wir haben sogar ein gemeinsames Passwort für den Rechner in meinem Büro", gibt der Rathauschef Einblick in die enge Zusammenarbeit mit seinem Stellvertreter. Außerdem habe die Gemeinde einen "sehr guten Geschäftsstellenleiter", die Verwaltung laufe rund.

Geschäftsleiter Tobias Friedel gibt zwar für die Zeit bis zur nächsten Bürgermeisterwahl zu: "Die wichtigste Person fehlt." Damit meint er nicht nur, dass Thomas Zöller selbst viel mit anpackte im Rathaus, sondern auch als Persönlichkeit im Ort wirkte. Doch für die anstehenden Aufgaben sieht er seine Verwaltung durch die Vorbereitungen Zöllers gut aufgestellt: "Er hat wahnsinnig viele Projekte angestoßen und umgesetzt", sagt Friedel über den Mann, der bald nicht mehr sein Chef ist. "Die Projekte laufen und werden weiterhin laufen", verspricht er.

Kevin Zahn