Mönchberg investiert in Kita Erdenwiese, Ortsstraßen und Freibad

Gemeinderat entscheidet am Dienstag über Haushaltsplan für 2023 - Kämmerin Hammer mahnt, Sparkurs weiter einhalten

Mönchberg 03.07.2023 - 10:21 Uhr 2 Min.

Die größten Investitionen im Vermögenshaushalt sind heuer mit 500.000 Euro der Neu- und Umbau der Kita Erdenwiese.

Laut Kämmerin konnte das Haushaltsjahr 2022 für den Markt Mönchberg gut abgeschlossen werden. Der Fehlbetrag aus dem Vorjahr wurde komplett zurückgeführt. Die Mindestzuführung vom Verwaltungs- in den Vermögenshaushalt wurde erreicht und man konnte sogar eine deutlich höhere Zuführung verbuchen, freut sich Hammer. Zudem konnten 628.494 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Hammer erläuterte, dass diese Rücklagenzuführung eher mit nicht ausgeführten und noch nicht abgeschlossenen Projekten aus dem Vorjahr zusammenhängt sowie mit der Übertragung der aus den beiden Vorjahren genehmigten Darlehen für die Kita und den Rasenmäher »Yanmar«, der auch für den Winterdienst eingesetzt werden kann. Laut Hammer muss man abwarten, wie in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 die Tariferhöhung bei den Personalkosten und die erheblich gestiegenen Energiekosten aufgefangen werden können.

Hammer betont, dass im Haushaltsplan 2023 die Energiekosten wie Gas, Heizöl, Diesel, Strom um das Dreifache der Vorjahre erhöht werden mussten und die gestiegenen Schlüsselzuweisungen weiter unter der Kreisumlage liegen. In den Erhöhungen bei den Personalkosten sind die Inflationsausgleichszahlungen enthalten. Weitere Änderungen wie die tariflich bedingten Zahlungen für den Winterbereitschaftsdienst im Bauhof, das erste vollständige Jahr im voll belegten Naturkindergarten sowie die bereits 2022 erfolgten Tariferhöhungen für die Kiga-Mitarbeiter führen zu diesen erheblichen Steigerungen.

Die Kämmerin empfiehlt, wie im Vorjahr die Ausgaben auf ein Minimum zu reduzieren. Auch müssten die anstehenden Projekte nach Pflichtaufgaben und Notwendigkeit priorisiert werden. Die Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser müssten in diesem Jahr neu kalkuliert und möglicherweise angepasst werden. Auch die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen sollten laut Hammer überprüft und angepasst werden. Für die notwendigen großen Maßnahmen im Bereich Wasser und Abwasser, die in der Gemeinde in den kommenden Jahren anstehen, müsse über Verbesserungsbeiträge nachgedacht werden.

Für Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) kann die Gemeinde dank der gemeinsamen Sparanstrengungen im vergangenen Jahr Rücklagen wieder aufbauen und einen nicht rosigen, aber in Anbetracht aller anstehenden Aufgaben wie die Sanierung des Kindergartens und der Frühlingsstraße, geordneten Haushalt für 2023 aufstellen.

Martin Roos

Zahlen und Daten: Haushalt Mönchberg 2023 Volumen: Verwaltungshaushalt 8,2 Millionen Euro (Vorjahr 7,6 Millionen Euro), Vermögenshaushalt 1,3 Millionen Euro (1,8 Millionen Euro). Zuführung vom Verwaltungs- in den Vermögensetat 103.604 Euro (Vorjahr 46.597 Euro). Verwaltungshaushalt: Größte Ausgaben: Personalausgaben 2,1 Millionen Euro, Kreisumlage eine Million Euro, Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft 887.000 Euro. Größte Einnahmen: Einkommenssteuerbeteiligung 1,7 Millionen Euro, Schlüsselzuweisungen eine Millionen Euro, Gewerbesteuer 475.000 Euro. Vermögenshaushalt: Die größten Investitionen sind der Kita Neu- und Umbau 500.000 Euro, Gemeindestraßen 100.000 Euro, Investition in die Schwimmbadtechnik 65.000 Euro und der Kauf von Atemschutzgeräten für die Feuerwehr 50.000 Euro. Für die geplanten Investitionen wird eine Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 Euro festgesetzt. Der Schuldenstand zum Jahresende 2022 beträgt 2,3 Millionen Euro. ro

Ratssitzung: Tagesordnung Neben dem Beschluss über den Haushalt 2023 stehen in der Ratssitzung an diesem Dienstag, 4. Juli, ab 19.30 Uhr folgende Punkte auf der Tagesordnung: Bürgerviertelstunde, Beitritt in die REW-Untermain GmbH, Etablierung eines »Integrierten nachhaltigen städtebaulichen Entwicklungskonzepts«, Änderungen des Bebauungs- und des Flächennutzungsplans »Umfeld Grüner Baum« und des Sanierungsgebiets Altort Mönchberg sowie Information über den Stand des Glasfaserausbaus. ()