Der Ge­mein­de­rat Mönch­berg hat grü­nes Licht für den Bau ei­nes Le­bens­mit­tel­mark­tes oder Dis­co­un­ters ge­ge­ben: In der Ge­mein­de­rats­sit­zung am Di­ens­tag stimm­ten acht Mit­g­lie­der für ei­nen Markt, sechs Rä­te wa­ren da­ge­gen. Ein Ge­mein­de­rat fehl­te ent­schul­digt. Die Fir­ma Spie­gel (Aschaf­fen­burg) möch­te auf ei­nem Grund­stück am Orts­ein­gang von Röll­bach kom­mend vor dem Obst­kel­ler ei­nen Le­bens­mit­tel­markt bau­en.