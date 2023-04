Mönchberg beschließt Forstbetriebsplan

Gemeinderat: Gewinn von 73.500 Euro erwartet - Holzmarktlage im letzten Jahr relativ stabil

Mönchberg 05.04.2023 - 15:51 Uhr 3 Min.

Trunk betonte, dass im Mönchberger Wald nachhaltig gewirtschaftet werde. Die geplante Nutzung in den nächsten zehn Jahren liege unter dem Zuwachs. Das bedeute, dass Vorräte weiter aufgebaut würden und somit ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis vorliege. Der Käferbefall sei im vergangenen Jahr sehr gering gewesen.

Jährlich 1500 Festmeter mehr

Trunk erinnerte, dass im letzten Jahr 6365 Festmeter Holz eingeschlagen wurden (Plan 6000 Festmeter). Laut Planung in der Laufzeit von 2011 bis 2022 sollten in diesem Zeitraum insgesamt 87.000 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Dies sei mit 87.289 Festmetern zu 100 Prozent erfüllt worden. Der Hiebsatz belief sich laut Trunk seit 2016 bei 6000 Festmeter. In Zukunft liege der Hiebsatz bei 7500 Festmetern, wodurch man dadurch 1500 Festmeter jährlich mehr einschlagen könne.

Der Forstwirt berichtete, dass die Massenerfüllung in der Jugendpflege zu 88 Prozent erfüllt wurde (Jungdurchforstung zu 92 Prozent und Altdurchforstung zu 121 Prozent). In der Endnutzung wurden 88 Prozent der Vorgaben erreicht. Die Flächenerfüllung wurde in der Jugendpflege zu 81 Prozent, in der Jungdurchforstung zu 89 Prozent und in der Altdurchforstung zu 116 Prozent erfüllt.

Eingeschlagen wurden laut Trunk im letzten Jahr 3300 Festmeter Buche, Fichte (1000 Festmeter), Lärche (250 Festmeter), Douglasie (500 Festmeter), Kiefer (650 Festmeter), Eiche (100 Festmeter) und sonstiges Laubholz (30 Festmeter). Insgesamt wurden in der Jugendpflege 24,5 Hektar gepflegt, davon 11,9 Hektar in Eigenregie. Das Dachprofil von Wegen wurde auf 6200 Metern wiederhergestellt und auf 2900 Metern wurde Schotter aufgebracht.

Gute Wachstumsbedingungen

Laut Trunk war die Holzmarktlage im letzten Jahr relativ stabil. Bei der Buche konnten höhere Einnahmen als geplant verbucht werden. Aufgrund besserer Wachstumsbedingungen als in den Vorjahren fielen nur rund 410 Festmeter Schadholz an. Die Einnahmen im Forstwirtschaftsjahr 2022 betrugen insgesamt 495.000 Euro, die Ausgaben 401.200 Euro. Somit verbleibe ein Überschuss von 93.800 Euro. Von dem Betrag muss noch die Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt werden.

Im Forstbetriebsplan 2023 ist ein Jahreseinschlag von 7500 Festmetern Holz geplant (Endnutzung 1900 Festmeter, Vornutzung 5600 Festmeter). Beim Holzeinschlag liegt der Anteil der Buche bei 37 Prozent, Eiche (vier Prozent), Kiefer (16 Prozent), Fichte (33 Prozent) und Lärche, Douglasie (zehn Prozent). Der Anteil an Stammholz liegt mit 69 Prozent bei Stammholz und zu 31 Prozent beim Industrieholz. Geplant sind heuer auf rund 15 Hektar Jugendpflege, Walderschließung sowie Walderhaltung. Die geplanten Einnahmen betragen 656.000 Euro (Holzverkauf 25.300 Euro, Jagd 25.300 Euro, Sonstiges 1500 Euro, Zuweisung vom Land 20.000 Euro). Die geplanten Ausgaben betragen 583.100 Euro (Umsatzsteuer 101.000 Euro, Löhne 201.000 Euro, Holzernte 113.400 Euro, Betriebsleitung 19.000 Euro, Unterhalt der Wege 35.000 Euro, Pflanzen 10.000 Euro, Arbeitsgeräte, Maschinen 32.000 Euro, Sonstiges 6700 Euro, Versicherungen 13.500 Euro, Kippmulde, Funk 5.000 Euro und Forsteinrichtung 46.500 Euro). Der erwartet Gewinn für 2023 beträgt 73.500 Euro.

ro

Gemeinderat Mönchberg in Kürze Mönchberg. Mit folgenden Themen hat sich der Mönchberger Gemeinderat ebenfalls befasst: Bebauungsplan "Umfeld Grüner Baum": Der Gemeinderat hat die Planung der zweiten Änderung des Bebauungsplanes "Umfeld Grüner Baum" gebilligt. Um eine Wohn- und Gewerbebebauung im rückwärtigen Bereich ermöglichen zu können, soll der aktuelle Bebauungsplan überarbeitet werden. Das Baugebiet soll als Besonderes Wohngebiet (WB) ausgewiesen werden. Darlehen Kita "Erdenwiese": Im Haushaltsjahr 2021 wurde für die Kita "Erdenwiese" eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 700.000 Euro genehmigt. Davon wurden 2021 lediglich 100.000 Euro in Anspruch genommen. Da die Umbauarbeiten in der Kita "Erdenwiese" nun weitergehen und noch einige Schlussrechnungen zur Fertigstellung der Kindergrippe anstehen, wurden nun noch die restlichen 600.000 Euro aufgenommen. Die Kreditaufnahme aus den Mitteln von 2021 ist noch möglich, da der Haushalt 2023 noch nicht beschlossen. Der günstigste Anbieter war die Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg eG mit einem Zinssatz von 3,09 Prozent, festgeschrieben bis 30. April 2033. Der Gemeinderat stimmt der Darlehensaufnahme zu. Schöffenwahl: Für das Schöffenamt gingen sechs Bewerbungen im Rathaus ein. Alle Bewerber erfüllten die Voraussetzung für das Schöffenamt. Das Gremium hat beschlossen, dem Amtsgericht Obernburg Clemens Kiefer und Johanna Sauerwein als Schöffen vorzuschlagen. Aufträge: Der Auftrag für die Außenanlage der Kita "Erdenwiese" wurde an die Firma Zöller aus Großheubach vergeben. Kosten: 71.000 Euro. Die Entkernungsarbeiten im Kindergarten übernimmt die Firma Conta Tech aus Goldbach zum Preis von 34.707 Euro. Netto-Markt: Michael Weigl von der Bäckerei Weigl und Jessica Maniura von Getränke Büchner berichteten in der Bürgerfragestunde, dass die Nachricht vom Bau eines Netto-Marktes am Alten Obstkeller die Gewerbetreibenden in Aufruhr versetzt habe. Sie seien gegen den Markt, er bedrohe die Existenz von einigen Gewerbetreibenden, weil sie nicht konkurrenzfähig seien. Weitere Argumente gegen den Markt sah Weigl in Steueragbaben, der Sozialkomponente, dem ruinierten Ausblick, und der Umweltbelastung. Bürgermeister Thomas Zöller (BBM) sagte, dass mal alle Bedenken mit in die Entscheidung einfließen lassen werde. ro