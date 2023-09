Mömlingerin auf Mörderjagd: Birgid Windisch veröffentlicht achten Lokalkrimi

Mömlingen 15.09.2023

Gerne verbringt Birgid Windisch ihre Urlaubstage in Bischofsgrün. Das Cover des neuen Krimis, "Bischofsgrüner Schneemann-Samba", macht Leser neugierig.

»Wir machen dort seit vielen Jahren Urlaub«, erzählt sie unserer Redaktion. »Es ist einfach eine richtig spannende Gegend und man findet viele Orte, an denen man Leichen verstecken kann«, sagt sie und lacht. Dabei ist die Mömlingerin privat gar nicht scharf auf Blut und Nervenkitzel. »Eigentlich bin ich ein Schisser«, verrät sie. Doch wenn die Autorin mit ihrem Mann einige der Bischofsgrüner Wanderwege besucht, kommt die Inspiration von ganz allein: »Irgendwie packt es mich dann«.

So auch bei ihrem neuesten Mümlingtalkrimi. Auf zweihundert Seiten versuchen ihre Figuren Magda, Herbert und weitere altbekannten Helfer, dem Täter auf die Spur zu kommen - und das, obwohl sie eigentlich nur Urlaub fernab ihres literarischen Wohnorts Mömlingen machen wollten. Gleich am ersten Tag entdecken die beiden Ermittler eine Leiche im Bach des Bischofsgrüner Natur-Kurparks. Es sollte nicht die letzte sein. Immer wieder tauchen Tote in der Umgebung auf. Dabei geht der Mörder nach einem ausgeklügelten System vor, welches das Team entschlüsseln muss.

Den Krimi in Bischofsgrün spielen zu lassen, war ursprünglich nicht ihre eigene Idee. Ein Mitarbeiter der Tourist-Information Bischofsgrün habe ihr den Vorschlag gemacht, nachdem er von ihrer Tätigkeit als Krimi-Autorin erfahren hatte. Die Idee, ein Buch über ihren Urlaubsort zu schreiben, habe ihr sehr gut gefallen. »Dann kann man noch ein bisschen im Urlaub bleiben«, schwärmt Windisch.

Auch beim Schreiben ihrer anderen Werke fühlt sie sich in ihrem Element: »Wenn ich dranbleibe, schaffe ich es manchmal, eine Geschichte in zwei Wochen fertigzustellen.« Die Recherche dauere dabei oft länger als das Schreiben. Für den aktuellen Band habe sie beispielsweise virtuelle Wanderungen auf Google Maps unternommen, um die Routen in ihr Werk einarbeiten zu können.

Wer »Bischofsgrüner Schneemann-Samba« in der Stimme der Autorin hören möchte, kann sich diesmal auf eine ganz besondere Lesung freuen. Am 13. Oktober findet im Café Ruckdeschel in Bischofsgrün, das aufmerksame Leser bereits im Buch kennenlernen konnten, ein Abend mit Kostproben aus verschiedenen Werken der Autorin statt. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. »Ich freue mich über jeden, der vorbeikommt«, sagt Birgid Windisch.

Ein weiteres Buch ist bereits in Planung. Der nächste Band der Mümlingtalkrimis soll in Höchst zur Zeit des Apfelblütenfestes spielen. Die Recherche hierfür falle der Autorin etwas leichter, da sie lange in Höchst gearbeitet habe. Dadurch kenne sie sich schon ein wenig aus. Der Krimi soll im Frühjahr 2024 erscheinen.

Lauren Seubert

Hintergrund: Buchrezension Birgid Windischs neuer Mümlingtal-Krimi ist kompakt und lässt sich schnell lesen. Trotzdem wirkt die Handlung von "Bischofsgrüner Schneemann-Samba" nicht verkürzt oder überhastet. Durch Perspektivwechsel erhält der Leser Einblicke in die Gedankenwelt vieler verschiedener Personen. Auch der Mörder kommt zu Wort, wodurch es der Autorin gelingt, Spannung aufzubauen. Das Buch eröffnet mit Magdas Mörderurlaub einen neuen Fall, sodass die Lektüre der Vorgängerbände nicht unbedingt notwendig ist. Allerdings ist das Ermittlerteam sehr groß, wodurch Erstleser der Reihe anfangs Schwierigkeiten haben könnten, die Figuren auseinanderzuhalten. Die Charaktere bleiben in brenzligen Situationen teilweise überraschend ruhig. Beispielsweise wenn ein Teil der Ermittlergruppe eine Kuchenpause einlegt, während andere stattdessen versuchen, ihre Freunde aus den Fängen des Mörders zu retten. Dafür hat die Autorin eine Erklärung: "Da habe ich auch lange hin und her überlegt", sagt sie. "Meine Ermittler sind schon ziemlich cool und sonderbar. Es ist auch nicht das erste Mal, dass einer von ihnen in Gefahr gerät. Sie wissen einfach, dass sie sich aufeinander verlassen können." So könne auch mal in angespannten Momenten ein Stückchen Torte genossen werden, erklärt sie das mit Humor. Am Ende kommt ihren Helden ein großer Glücksfall entgegen, den man zwar nicht vorhersieht, aber den man auch nicht unbedingt zum ersten Mal so oder so ähnlich liest. Dennoch ist das Werk von Birgid Winsch alles in allem sehr lesenswert. Das Buch ist im Eigenverlag erschienen und derzeit bei epubli.com oder im Buchhandel erhältlich.