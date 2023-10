Mömlinger Wendelinusmarkt lädt trotz Regen zum Bummeln ein

Dorfleben: Kombiniert mit verkaufsoffenem Sonntag

Mömlingen 16.10.2023 - 10:59 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dort erwartete die Besucher ein buntes Programm mit Livemusik, zahlreichen Marktständen und einem Flohmarkt. Ab 13 Uhr öffneten auch die Geschäfte ihre Türen. Neben zahlreichen kulinarischen Leckereien, Bekleidung und viel »Handgemachtem« wie Makrameearbeiten gab es auch ein kleines Flohmarktangebot mit allerhand Schnäppchen. Auch die Bücherei hatte geöffnet.

Regen Zuspruch fand das Kinderkarussell, das am Eingang zur Hauptstraße aufgestellt war. Außerdem gab es für die Kleinen auch noch Entenangeln, und in der Hauptstraße war ein mobiles Tinyhouse aufgestellt, bei dem sich Interessenten vor Ort über die kleinen Raumwunder informieren konnten. Später am Nachmittag schob sich die Sonne durch die Wolken, so dass die Regenschirme geschlossen bleiben konnten.

mwz