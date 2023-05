Mömlinger Königswald feiert sein zehnjähriges Bestehen

Mömlingen 21.05.2023 - 15:27 Uhr < 1 Min.

Die Freizeitanlage Königswald-Erlebnis feierte am vergangenen Wochenende ihr 10-Jähriges bestehen. Der Zeltplatz mitten im Herzen von Mömlingen ist weit über die Grenzen der Odenwaldgemeinde äußerst beliebt - sowohl bei Jugendgruppen als auch für Hochzeiten.

Am 11. Mai 2013 war die Freizeitanlage in der Sandsteinkulisse offiziell eröffnet worden. Die Idee, den ehemaligen Grill- und Zeltplatz wieder zu beleben, kam den Mömlingern 2008. Ehrenamtliche machten sich an die Umsetzung, erzählt Ingo Bernhard, Leiter des Projektteams. Dazu gehörte auch, dass sie eine alte Scheune in Amorbach abbauten, um sie im Königswald wieder aufzubauen. »Wir mussten die Scheune damals innerhalb von einem Tag abschlagen«, erinnert sich Bernhard. Das gelang den ehrenamtlichen Helfern mithilfe eines Zimmermans. Die Balken nummerierten sie alle ordentlich durch, bauten die Scheune an ihrem jetzigen Standort wieder auf.

Der Königswald beherbergt regelmäßig Jugendgruppen aus ganz Deutschland, die dort zelten können. Auch Hochzeiten sind dort schon gefeiert worden. »Wir begrüßen jedes Jahr 4.000 bis 5.000 Gäste«, sagt Bernhard. »Der Platz ist immer rappelvoll.« Mittlerweile sei das Team auf 25 ehrenamtliche Helfer angewachsen. Die Anlage sei schon für die nächsten zwei bis drei Jahre gut gebucht. Aber nicht nur bei Auswärtigen sei die Freizeitanlage beliebt. Auch bei Mömlingern und Menschen aus der Umgebung sei der Königswald für einen Ausflug sehr beliebt.

Miriam Weitz