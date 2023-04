Mömlinger Haushalt investiert kräftig - auch ohne Hallenbad

17-Millionen-Euro-Etat einstimmig verabschiedet

Mömlingen 18.04.2023 - 17:41 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das Mömlinger Rathaus mit Brunnen und Dorfplatz agiert als Treffpunkt und ermöglicht Menschen gemeinsame Zeit und Austausch.

Der größte Posten im Verwaltungshaushalt entfällt wie auch schon im Vorjahr mit rund 3,9 Millionen Euro auf die Personalkosten. Die Kreisumlage beläuft sich auf voraussichtlich 2,1 Millionen Euro. Kämmerer Thomas Knödler sagte, dass sich dieser Betrag durchaus noch ändern könne, da der Kreishaushalt noch in Arbeit sei. Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf rund sieben Millionen Euro und der Gesamtbetrag für Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 850.000 Euro. Die Gesamtverschuldung beträgt 3,2 Millionen Euro.

Die Einnahmen des Kämmerers resultieren fast zur Hälfte aus Zuweisungen von Einkommensteueranteilen in Höhe von rund 3,4 Millionen Euro und der Schlüsselzuweisung in Höhe von rund zwei Millionen Euro. An Grund- und Gewerbesteuer sollen 1,25 Millionen Euro in die Kasse kommen. Rund 1,2 Millionen Euro werden dem Vermögenshaushalt zugeführt. Als größte Investitionen schlagen mit rund 1,8 Millionen Euro die geplanten Hochbaumaßnahmen etwa am Rathaus, an der Kita Regenbogen oder am Adam-Otto-Vogel Haus zu Buche. Zuschüsse vom Freistaats Bayern sind in Höhe von 1,26 Millionen Euro einkalkuliert.

Entgangene Zuschüsse

Wie Bürgermeister Siegfried Scholtka erklärte, mache die Gemeinde durch das Scheitern des Hallenbad-Neubaus rund 9,6 Millionen Euro Verlust. Der größte Posten sei hierbei der entgangene Zuschuss in Höhe von rund fünf Millionen Euro. Dazu kämen Spenden in Höhe von 110.000 Euro, die zurückgezahlt werden müssen. Weiterhin erwähnte Scholtka eine Million Euro aus der Rücklage, die für den Hallenbadbau zweckentfremdet wurden. Die Neuplanung und der Bau des Blockheizkraftwerks kosten Mömlingen 1,7 Millionen Euro.

Nach dem Bürgerentscheid gegen das Hallenbad soll nun ein Fachanwaltsbüro die von Unternehmen bereits an die Gemeinde gestellten Rechnungen für das gescheiterte Projekt unter die Lupe nehmen. Der Gemeinderat gab hierfür per Ermächtigung Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 Euro frei - eine beträchtliche Summe, die sich am Streitwert orientiert. Ziel sei laut Bürgermeister Scholtka, mit Blick auf die komplizierte Rechtslage bei der Thematik »entgangener Gewinn« Schaden von der Gemeinde abzuwenden.

Stimmen der Fraktionen

Für CSU-Fraktionssprecher Ingo Bernhard bot der Haushalt mit seinen knapp 17 Millionen Euro »auf den ersten Blick wenig Spektakuläres«, doch die Prognosen des Kämmerers seien pessimistisch. Das liege unter anderem an der allgemeinen Lage wie steigende Energiekosten und der immens hohen Inflation, aber auch an den steigenden Lohnkosten. Bei den kostenintensiven Kindergärten sollte im Laufe des Jahres über eine Gebührenanpassung diskutiert werden, so Bernhard. Vor allem im Bereich Energie habe die Gemeinde einige Hausaufgaben gemacht. Bedauerlich sei allerdings das Thema Blockheizkraftwerk, das ohne Hallenbad in der geplanten Form nicht gebaut werde. Dadurch wären Einsparungen in Höhe von etwa 100.000 Euro möglich gewesen.

Katharina Hotz (Freie Wähler), hatte ebenfalls die Personalkosten im Blick. Sie betonte, dass »Qualität nun einmal einen Preis hat« und betonte die Wichtigkeit, dass die jüngsten Mömlinger durch qualifiziertes Personal gut betreut sind. Auch sie sah Diskussionsbedarf über eine eventuelle Gebührenanpassung.

Miriam Weitz