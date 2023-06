Mömlinger Feuerwehrhaus soll in Sudetenstraße bleiben

Der Stand­ort des Feu­er­wehr­hau­ses in Möm­lin­gen ist am Mon­tag im Ge­mein­de­rat be­han­delt wor­den. En­de März hat­te es im Vor­feld da­zu ei­ne Ge­mein­de­rats­klau­sur ge­ge­ben - mit dem Er­geb­nis, dass der al­te Stand­ort in der Su­de­ten­stra­ße und ein even­tu­ell neu­er Stand­ort in der Bach­gau­stra­ße un­ter­sucht wer­den soll­ten. Der Ge­mein­de­rat ent­sch­loss sich nun ein­stim­mig da­für, dass das Feu­er­wehr­haus am be­ste­hen­den Stand­ort bleibt.