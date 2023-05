Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mömlinger Bücherei bietet 26.000 digitale Medien für Onleihe an

Mömlingen 25.05.2023 - 14:31 Uhr 1 Min.

Michael Göb vom Büchereiteam erklärt, wie die Onleihe am Computer funktioniert.

Mit dabei waren ein Teil des ehrenamtlichen Büchereiteams, Bürgermeister Siegfried Scholtka, seine Stellvertreterin Erika Giegerich, die Gemeinderäte Birgit Hotz und Ingo Bernard (beides Gemeinderäte) sowie Robert Faust von der Pfarreigemeinschaft Lumen Christi.

Zu Beginn blickte Christa Giegerich vom 28-köpfigen Team auf die positive Entwicklung der Bücherei seit dem Umzug 2016 in die neuen Räume zurück. Ein großes Anliegen sei es, »bei den Kindern den Spaß am Lesen zu wecken und zu erhalten«. Die Idee für die Onleihe sei bei einem Teamtreffen aufgekommen. Michael Göb habe dann nach einem Besuch beim Bürgermeister eine Präsentation für den Gemeinderat erstellt. Dieser gab schließlich grünes Licht mit einem einstimmigen Beschluss. Vor etwa einem halben Jahr begannen dann die Planungen und Vorbereitungen.

Bürgermeister Scholtka erklärte, dass die Anschaffung etwa 3000 Euro gekostet habe, die laufenden Kosten betragen 2000 Euro pro Jahr. Mit dem vorhandenen Medienangebot von 17.000 Medien in der Bücherei und nun weiteren 26.000 digital, könnten die Mitglieder auf über 40.000 Bücher, Hörbücher, Zeitschriften und Zeitungen zurückgreifen, freute sich der Rathauschef und bedankte sich gleichzeitig für das große Engagement der Ehrenamtler.

Wie einfach die Onleihe funktioniert, zeigte Michael Göb am PC. Im Grunde gebe es nun zwei Büchereien, die lokale und virtuelle. Dabei sei die Onleihe keinesfalls als Konkurrenz, sondern als attraktive Ergänzung zu verstehen, betonte Göb. Mit dem neuen Angebot wolle das Team vor allem auch die jüngere Zielgruppe oder Menschen mit Handicaps, denen der Gang zur Bücherei womöglich schwerfällt, ansprechen. Von überall rund um die Uhr auf Tablets, Computer, Smartphones und E-Reader (außer Kindle) können die digitalen Medien abgerufen werden. Praktisch dabei: Die Rückgabe erfolgt automatisch. Um an der Onleihe teilzunehmen, muss eine Mitgliedschaft in der Bücherei bestehen, das Zusatzangebot wird dann vor Ort freigeschaltet. Ein übersichtlicher Flyer erklärt, wie das System funktioniert. jel

