Mömlingen: Wohl Rückgang bei Gewerbesteuer

Kämmerer legt Jahresrechnung vor

Mömlingen 26.09.2023 - 14:16 Uhr 3 Min.

Das ist ein Plus von rund 2 Millionen Euro, der Haushaltsansatz belief sich auf rund 15 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit rund 12 Millionen Euro und liegt damit rund 200.000 Euro höher als der ursprüngliche Haushaltsansatz von rund 11.790.000 Euro.

Die größten Abweichungen bei den Einnahmen ergeben sich aus Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuerrückerstattung, rund 490.000 Euro und Personalkostenzuschüsse für die Kita in Höhe von 35.000 Euro. Dem stehen Mehreinnahmen in Höhe von 270.000 Euro bei der Gewerbesteuer und 290.000 Euro bei der Einkommenssteuerzuweisung gegenüber. Mehrausgaben gab es bei der Gewerbesteuerumlage. Diese beläuft sich auf rund 22.800 Euro. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf rund 5,2 Millionen Euro und liegt damit rund 1,7 Millionen Euro über dem ursprünglichen Haushaltsansatz von rund 3,4 Millionen Euro.

Das Ergebnis resultiert unter anderem aus der buchmäßigen Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,79 Millionen Euro und aus der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2,9 Millionen Euro, übrigens Rekordniveau. Der ursprüngliche Haushaltsansatz im Vermögenshaushalt lag am Jahresanfang bei 1.450.000 Euro.

Im Jahr 2022 wurden 500.000 Euro Haushaltseinnahmereste und rund 2.5 Millionen Euro Haushaltsausgabereste gebildet. Die tatsächlichen Rücklagen beliefen sich 2022 auf rund 6,6 Millionen Euro.

Die Verbindlichkeiten auf rund 5,3 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf rund 659 Euro.

Zuweisungen stehen aus

Für das Jahr 2023 entwickeln sich die Einnahmen des Vermögenshaushaltes größtenteils wie erwartet. Am Ende des dritten Quartals sind das etwa 8,3 Millionen Euro. Bei den Steuerzuweisungen rechnet die Verwaltung mit einem Rückgang. Die Ausgaben belaufen sich aktuell auf rund 5,8 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt wurden bisher nur 220.000 Euro eingenommen. Es stehen allerdings noch Zuweisungen aus, beispielsweise für die Sanierung der Neuen Schulstraße 660.000 Euro und 900.000 Euro für den Straßenausbau. Bürgermeister Siegfried Scholtka ist mit der Haushaltslage insgesamt zufrieden. Mömlingen befindet sich bei den Gemeinden im Landkreis im vorderen Drittel der Haushaltsentwicklung.

Er mahnte aber auch an, dass es absehbar ist, dass Wolken am Horizont aufziehen. So werden vermutlich die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der derzeitigen Situation zurückgehen, ebenso wie die Einkommenssteuer. Außerdem steigt neben den Energiekosten auch die Kreisumlage. Im Gegenzug geht die Schlüsselzuweisung zurück.

Scholtka hob außerdem nochmal die zahlreichen ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde hervor, ebenso wie die Leistung der Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs, die teilweise weit über das Übliche hinausgehen.

Miriam Weitz

Mömlinger Gemeinderat in Kürze Folgende Themen hat der Mömlinger Gemeinderat ebenfalls besprochen. Sachststandbericht Rückabwicklung Hallenbad Das Thema Hallenbad lässt die Odenwaldgemeinde nicht los. Mittlerweile ist das Projekt allerdings zum größten Teil abgeschlossen und die Verwaltung legte in der Sitzung am Montag eine Zwischenbilanz vor. Die Gesamtkosten, ohne die Abrisskosten, belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Die Abrisskosten schlagen mit rund 87.000 Euro zu Buche. Zudem wird vermutlich die einbehaltene Umsatzsteuer in Höhe von rund 192.000 Euro zurückgezahlt werden müssen. Das ist derzeit noch mit dem zuständigen Finanzamt in Klärung. Der Förderantrag bei der Regierung von Unterfranken wurde zurückgenommen. Ebenfalls musste ein Teil der Spenden zurückgezahlt werden. Einige Spender haben ihre Spende allerdings anderen Projekten in Mömlingen zur Verfügung gestellt. Gemeinderätin Erika Giegerich (CSU) fragte nach den gestiegenen Gaskosten, da ja auch das Nahwärmeheizkraftwerk nicht gebaut wird. Im Ort gingen Gerüchte herum, »dass die Zahlen schöngerechnet werden.« Dem widersprach der Rathauschef entschieden. Der Bau eines Nahwärmeheizkraftwerks am ursprünglichen Standort ist aus Emissionsschutzgründen nicht möglich, da Abstände nicht eingehalten werden können. Genaue Angaben zu den Gaspreisen können nicht gemacht werden, da nicht absehbar ist, wie die Kosten sich entwickeln. Scholtka rechnet mit Mehrkosten zwischen 50.000 Euro und 140.000 Euro. Zuschuss Rasenberegnunsanlage Die Rasenberegnungsanlage des FC Viktoria Mömlingen wird mit 3.678 Euro bezuschusst. Dies wurde vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Zuschuss Kachelofen Schützenverein Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass die Neuanschaffung eines Kachelofens für das Vereinsheim des Schützenvereins mit 330 Euro bezuschusst wird. LKW-Führerscheine Feuerwehr Der Gemeinderat entschied sich einstimmig dafür die Zahlung eines Zuschusses an die Freiwillige Feuerwehr Mömlingen in Höhe von 2.000 Euro je LKW-Führerschein zu leisten. Die Auszahlung erfolgt nach dem Bestehen des Führerscheins und durch Bestätigung des Kommandanten. Im Haushalt werden dafür 4.000 Euro pro Jahr bereitgestellt. Durchführung Arbeits- und Ausbildungsmarkt Auf Initiative des Gewerbevereins soll ein Arbeits- und Ausbildungsmarkt in Mömlingen veranstaltet werden, geplant ist der März 2024. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, dass die Gemeinde als Veranstalter auftritt. Für die Gemeinde soll dies allerdings kostenneutral sein.