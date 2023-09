Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mömlingen: Möglicher Rückgang bei Gewerbesteuer

Gemeinderat: Kämmerer legt Jahresrechnung vor - Haushalt 2023 schließt mit 17 Millionen Euro - Bürgermeister insgesamt zufrieden

Mömlingen 26.09.2023 - 17:48 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Das ist ein Plus von rund 2 Millionen Euro, der Haushaltsansatz belief sich auf rund 15 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben mit rund 12 Millionen Euro und liegt damit rund 200.000 Euro höher als der ursprüngliche Haushaltsansatz von rund 11.790.000 Euro.

Die größten Abweichungen bei den Einnahmen ergeben sich aus Mindereinnahmen bei der Umsatzsteuerrückerstattung, rund 490.000 Euro und Personalkostenzuschüsse für die Kita in Höhe von 35.000 Euro. Dem stehen Mehreinnahmen in Höhe von 270.000 Euro bei der Gewerbesteuer und 290.000 Euro bei der Einkommenssteuerzuweisung gegenüber.

Mehrausgaben gab es bei der Gewerbesteuerumlage. Diese beläuft sich auf rund 22.800 Euro. Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf rund 5,2 Millionen Euro und liegt damit rund 1,7 Millionen Euro über dem ursprünglichen Haushaltsansatz von rund 3,4 Millionen Euro.

Das Ergebnis resultiert unter anderem aus der buchmäßigen Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 1,79 Millionen Euro und aus der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 2,9 Millionen Euro, übrigens Rekordniveau. Der ursprüngliche Haushaltsansatz im Vermögenshaushalt lag am Jahresanfang bei 1.450.000 Euro.

Im Jahr 2022 wurden 500.000 Euro Haushaltseinnahmereste und rund 2.5 Millionen Euro Haushaltsausgabereste gebildet. Die tatsächlichen Rücklagen beliefen sich 2022 auf rund 6,6 Millionen Euro.

Die Verbindlichkeiten auf rund 5,3 Millionen Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich auf rund 659 Euro. Für das Jahr 2023 entwickeln sich die Einnahmen des Vermögenshaushaltes größtenteils wie erwartet. Am Ende des dritten Quartals sind das etwa 8,3 Millionen Euro. Bei den Steuerzuweisungen rechnet die Verwaltung mit einem Rückgang. Die Ausgaben belaufen sich aktuell auf rund 5,8 Millionen Euro. Im Vermögenshaushalt wurden bisher nur 220.000 Euro eingenommen.

Zuweisungen stehen aus

Es stehen allerdings noch Zuweisungen aus, beispielsweise für die Sanierung der Neuen Schulstraße 660.000 Euro und 900.000 Euro für den Straßenausbau. Bürgermeister Siegfried Scholtka ist mit der Haushaltslage insgesamt zufrieden. Mömlingen befindet sich bei den Gemeinden im Landkreis im vorderen Drittel der Haushaltsentwicklung.

Er mahnte aber auch an, dass es absehbar ist, dass Wolken am Horizont aufziehen. So werden vermutlich die Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der derzeitigen Situation zurückgehen, ebenso wie die Einkommenssteuer. Außerdem steigt neben den Energiekosten auch die Kreisumlage. Im Gegenzug geht die Schlüsselzuweisung zurück.

Bürgermeister Scholtka hob außerdem noch mal die zahlreichen ehrenamtlich Tätigen in der Gemeinde hervor, ebenso wie die Leistung der Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs, die teilweise weit über das Übliche hinausgehen.

mwz