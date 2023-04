Nach 131 Jah­ren muss die Fir­ma Franz Fer­tig, Sitz- und Lie­ge­möb­el­fa­brik, sch­lie­ßen. Da­mit en­det die Ge­schich­te des äl­tes­ten In­du­s­trie­be­triebs von Bu­chen. Mit dem sch­nel­len In­ter­net geht es in Bu­chen voran. Dort be­gann in der ver­gan­ge­nen Wo­che das Ver­le­gen der Glas­fa­ser­ka­bel. Au­ßer­dem nah­men Land­rat Achim Brö­t­el und der Hard­hei­mer Bür­ger­meis­ter Ste­fan Grimm am Kom­mu­n­al­gip­fel in Ber­lin teil.