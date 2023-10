Modefabrik Fränk Wolf feiert 100-jähriges Bestehen

Hintergrund: Textilindustrie in Deutschland

Bis in die 1970er-Jahre arbeiteten in Deutschland rund 150.000 Menschen in der Bekleidungsindustrie. Im Jahr 2022 waren es nur noch rund 59.000 Menschen (Quelle: Statista). Viele Unternehmen haben aus Kostengründen, vor allem in der Konfektion, die sehr kostenintensiv ist, ihre Produktion ins Ausland verlagert. Dafür stehen diese Firmen auch immer wieder in der Kritik, vor allem die "Fast-Fashion"-Konzerne: zum einen aus Umwelt- und Klimaschutzgründen, denn die Modeindustrie in der globalisierten Welt gilt als einer der größten Verursacher von Treibhausgasen, zum anderen wegen des Umgangs mit den Mitarbeitern in den Produktionsbetrieben. Trauriges Beispiel unzureichender Mitarbeitersicherheit ist der Einsturz der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch am 24. April 2013, bei dem über 1100 Menschen ums Leben kamen. mwz