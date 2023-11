Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mobilitätskonzept für Kleinheubach steht

Vorrang für Fußgänger und Radfahrer

Kleinheubach 08.11.2023 - 14:32 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Gehwege in der Kleinheubacher Hauptstraße sind an vielen Stellen zu schmal. Querungshilfen könnten Fußgängern helfen.

Das Mobilitätskonzept soll für alle Verkehrsarten und auch mehrere verbindend die Mobilität in der Gemeinde verbessern und optimieren. Es handelte sich dabei um das Resultat der Konzeptphase, nachdem bereits seit einiger Zeit, auch mit Bürgerbeteiligungen, über Aspekte zur Verbesserung des Fuß-, Rad- und Kraftfahrzeugverkehrs und auch des öffentlichen Personennahverkehrs geredet und diskutiert worden war.

Münig: Jetzt Prioritäten festlegen

Bürgermeister Thomas Münig sagte, es würden nun mehrere Sitzungen folgen, in denen es auch darum gehe, welche der vielen Teilthemen priorisiert werden sollen. Denn das Konzept könne nicht auf einmal umgesetzt werden, sondern schrittweise. Es könne aufgrund des Umfangs keinen »Blumenstrauß« an Maßnahmen geben, meinte der Gemeindechef.

Zech ließ die bisherigen Schritte Revue passieren: Nach einer Bestandsanalyse ging es im Zuge der Bürgerbeteiligung in einer ersten Veranstaltung an das Festlegen von Zielen und Anforderungen des Mobilitätskonzepts sowie das Erfassen und Bewerten der derzeitigen Situation aller Verkehrsmittel- und Nutzungsmöglichkeiten. Ein zweites Event zum Thema legte den Fokus auf den historischen Ortskern und in einer dritten Bürgerbeteiligung wurden unter anderem Verkehrsführung, Verkehrsmittel und Straßenraumgestaltung beleuchtet.

Nun galt es am Dienstag auch, alle bisherigen Erkenntnisse im Einklang mit Zielen und Anforderungen (siehe Hintergrund) eines solchen Konzepts zusammenzubringen. Zech ging auf die einzelnen Mobilitätsarten und deren Optimierungspotenzial in Kleinheubach, aber auch auf Mischformen, näher ein. Zunächst blickte er auf Maßnahmen zur Stärkung des Netzes für Fußgänger: Gehweg-Engstellen im historischen Ortskern werden durch die geplante Umgestaltungsmaßnahme behoben. Eine Analyse der Hauptstraße zeigt, dass dort die Gehwege häufig zu schmal sind, eine Neuaufteilung zugunsten der Fußgänger jedoch kaum möglich ist. Hier könne eine Stärkung durch bessere Querungsmöglichkeiten erfolgen. Die Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs in der Limesstraße (Zulauf Kita) war ebenfalls ein Vorschlag.

Mehr Sicherheit für Radfahrer

In Bezug auf den Radverkehr hieß es, wenn wichtige Radverkehrsachsen in Straßen mit Tempo 50 verliefen, müssten Maßnahmen zur Sicherung ergriffen werden. In der Gemeinde seien die Straßen für separate Radanlagen nämlich überwiegend nicht breit genug. Mischverkehr sei hingegen möglich, wenn wichtige Radverkehrsachsen durch Straßen mit Tempo 30 führten. Auch die Radvorrangachse Nord-Süd als entschiedene Stütze für den Radverkehr in der Gemeinde war Thema.

Für den Kraftfahrzeug-Verkehr zählten flächendeckendes Tempo 30 sowie die Einrichtung/Optimierung eines statischen Leitsystems für den LKW/Schwerverkehr mit Zielen in Kleinheubach: Hierzu wurde erklärt, dass bereits an den am günstigsten gelegenen Ausfahren der B469 Betriebe ausgeschildert werden sollen.

Schließlich war auch Multimodalität Bestandteil der Erläuterungen, beispielsweise der Ausbau von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an Haltestellen des ÖPNV. E-Car- und Lastenrad-Sharing könnten ebenfalls die verkehrsmittelübergreifende Mobilität fördern. Beim ÖPNV selbst fand Erwähnung, dass die Randbereiche mit Defiziten wie die Nördliche Hauptstraße oder die Straße Am Felsenkeller künftig besser versorgt werden müssten. Erwähnung fanden ferner noch der ruhende Verkehr, die Straßenraumgestaltung und die Verbesserung von Haltestellen.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Mobilitätskonzept Kleinheubach Die Ziele und Anforderungen für das Mobilitätskonzept für die Kommune Kleinheubach sind vielfältig, wie die unseren Medienhaus vom beauftragten Planungsbüro StetePlanung zur Verfügung gestellten Unterlagen untermauern. Die Angaben wiederum stammen aus dem Aus dem Regionalen Mobilitäts- und Siedlungsgutachten für den Bayerischen Untermain (REMOSI 2021). Zum einen werden politische Ziele wie CO2-Einsparung/Klimaschutz, Reduzierung der Inanspruchnahme von Flächen und die Stärkung des ländlichen Raums und Sicherstellung der Lebensverhältnisse genannt. Als Ziele für den Verkehr und die Mobilität selbst werden unter anderem die Auflösung bestehender, (über-) örtlicher Verkehrsprobleme wie Überlastung und Lärm, die Verbesserung der Erreichbarkeit des ländlichen Raums und die Erhöhung der Mobilität durch bessere Verknüpfung einzelner Verkehrsträger genannt. Es soll eine Siedlungsstruktur entwickelt werden, welche eine nachhaltige Mobilität ermöglicht.