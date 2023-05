Mittelschüler für besonderen sozialen Einsatz ausgezeichnet

Gesellschaft: Insgesamt 20 junge Menschen in der alten Turnhalle Amorbach für ihr Engagement in Schulen und Vereinen geehrt

Miltenberg 29.05.2023 - 19:27 Uhr 2 Min.

Die für ihr soziales Engagement geehrten Mittelschüler stellen sich mit Moderator und Organisator Ralf Arnold (links) sowie (von rechts) Dirk Elias (Sparkasse) und Schulamtsdirektor Harald Frankenberger zum Gruppenbild. Foto: Winfried Zang

In der alten Turnhalle freute sich Ralf Arnold, Schulleiter der örtlichen Mittelschule, der die vom Arbeitskreis Schule-Handwerk vor 15 Jahren initiierte und nun vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft organisierte Veranstaltung als Nachfolger von Gerhard Ammon fortführt, über viele Schülerinnen und Schüler, die von ihren Schulen gemeldet worden waren. Die Gesellschaft basiere auf Werten und die geehrten Schülerinnen und Schüler lebten diese Werte vorbildlich, so Arnold. Sie setzten sich für andere Menschen ein und stünden für gelebte Mitmenschlichkeit. »Jeder bringt sich in besonderer Weise ein«, stellte er fest, allen gebührten »Hochachtung und Anerkennung«.

Grundpfeiler des Miteinanders

»Es ist mir eine besondere Freude, euch Danke zu sagen«, eröffnete stellvertretender Landrat Bernd Schötterl seine Rede und bezeichnete die Beiträge der Geehrten als »etwas Entscheidendes für unsere Gesellschaft«. Sie seien damit Vorbilder nicht nur für ihre Schulen, sondern für die gesamte Gesellschaft. Ehrenamtlicher Einsatz sei der Grundpfeiler des Miteinanders, stellte Schötterl fest und hoffte, dass die Schülerinnen und Schüler sich weiterhin engagieren und ihren Einsatz auch in den örtlichen Vereinen leisten.

Entgegen vieler Nachrichten und Postings in sozialen Netzwerken, dass es immer mehr Egoisten und Eigenbrötler gibt, seien die Schülerinnen und Schüler wunderbare Beispiele, dass es auch anders geht, fand Schulamtsdirektor Harald Frankenberger. Er zollte ihnen höchsten Respekt dafür, dass sie sich um Mitmenschen kümmern und dafür sorgen, dass es ihnen besser geht. Für die Sparkasse Miltenberg-Obernburg, die allen Geehrten Gutscheine spendierte, sagte deren Personalchef Dirk Elias herzlichen Dank. Im Namen der Kreishandwerkerschaft und der Handwerkskammer Unterfranken dankte Erich Stappel auch den Eltern der Schülerinnen und Schüler, dass diese ihre Kinder so erzogen haben, dass sie soziale Leistungen erbringen. »Nur das Miteinander und das Füreinander da sein ist der richtige Weg«, fand Stappel.

Vielfältiger Einsatz

Es ist in der Tat beeindruckend, was die Schülerinnen und Schüler geleistet haben: Sie waren etwa als Klassen- oder Schülersprecherinnen und -sprecher aktiv, beteiligten sich an schulischen Veranstaltungen, halfen bei der Organisation, schlichteten Streit, waren in Fair-Trade-Teams aktiv und trieben die Aktion »Schule ohne Rassismus« voran. Mit viel Applaus wurde der Einsatz für die Erdbebenopfer in der Türkei durch Spendenaktionen honoriert. Dass sie auch in Vereinen aktiv sind - etwa dem Fußballclub, dem Musikverein oder der Feuerwehr -, oder sich um Seniorinnen und Senioren kümmern, komplettiert die erbrachten Leistungen.

Verfolgt wurde die Ehrung auch vom langjährigen Organisator der Veranstaltung, Gerhard Ammon, Weilbachs Bürgermeister Robin Haseler in Vertretung von Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt, Eltern und Lehrkräften. Für die Verpflegung sorgte das Team der Parzival-Mittelschule Amorbach. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Skulbänd der Mittelschule Amorbach unter Leitung der Lehrer Detlef Bern und Michael Endres.

Originaltext Landratsamt (gekürzt)

Namen: Die für soziales Engagement geehrten Mittelschüler aus dem Kreis Miltenberg Für ihr soziales Engagement ausgezeichnet wurden folgende Mittelschüler: Paula Berberich und Steven Park (Parzival-Mittelschule Amorbach), Lea Helfrich und Hannes Heimbücher (Mittelschule Bürgstadt), Durmus Ronahi und Tekin Naz (Georg-Keimel-Mittelschule Elsenfeld), Florian Werp und Lorenz Appel (Valentin-Pfeifer-Mittelschule Eschau), Amelie Single und Marek Löber (Mittelschule Faulbach), Sarah Tennigkeit und Blerta Rexhepi (Mittelschule Großheubach), Esma Aksac und Celik Yagmur (Kardinal-Döpfner-Mittelschule Großwallstadt), Theresa Rohe und Dean Hanley (Josef-Anton-Rohe-Mittelschule Kleinwallstadt), Seyma Uysal und Alihan Ünal (Mittelschule Miltenberg) sowie Annika Fliedner und Lukas Bronnbauer (Mittelschule Wörth). ()