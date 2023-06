Mitreißende Musik von Bach bis Beatles im Alten Rathaus

Hintergrund

Zweite Lesebene: Zur Person - James MiltenbergerEin tolle Geste für die Gäste: Im ausliegenden Programmflyer zum Konzert von James Miltenberger am Donnerstag im Alten Rathaus, veranstaltet von der Stadtkultur Miltenberg, wurde zu jedem der auftretenden Musiker informiert. So natürlich auch über James Miltenberger selbst. Er ist emeritierter Professor an der West Virgina University (WVU), wo er 55 Jahre lang die Fächer Klavier und Jazz unterrichtete. Er trat als Klaviersolist in den Vereinigten Staaten von Amerika, Westeuropa und Südostasien auf. Die WVU-Foundation zeichnete Dr. James Miltenberger im Jahr 1987 als "hervorragendsten Pädagoge des Jahres "aus, während er 2012 den Titel "WVU Alumni Association Teacher of Influence" und 2020 den höchsten Orden der WVU für Verdienste um die Universität - "Order of Vandalia" - entgegen nehmen durfte. Der Name des renommierten Pianisten ist nicht purer Zufall, sondern steht tatsächlich mit Miltenberg in Verbindung: Die Kreisstadt ist die Stadt seiner Vorfahren. mab