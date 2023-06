Bürgermeister vor 500 Gästen in offiziell verabschiedet

Bür­ger­meis­ter Mi­cha­el Ber­nin­ger wur­de am Don­ners­tag in der Fran­ken­hal­le vor rund 500 ge­la­de­nen Gäs­ten - dar­un­ter Bür­ger­meis­ter, Stadträ­te, Freun­de aus den Part­ner­städ­ten und lang­jäh­ri­ge Weg­ge­fähr­ten - of­fi­zi­ell ver­ab­schie­det. Der 66-Jäh­ri­ge geht nach 24 Jah­ren Amts­zeit am 21. Ju­ni in Ru­he­stand und über­gibt sein Amt an Chri­s­toph Be­cker (CSU). Die wei­tes­te An­rei­se hat­ten mit 16.180 Ki­lo­me­tern Toch­ter An­na mit Part­ner Ky­le und ih­ren Kin­dern, die aus Aus­tra­li­en ge­kom­men wa­ren.