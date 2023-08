Mit Schiller über den Hohberg

Spaziergang: Wie Landschaft einen klassischen Dichter inspiriert - »Unabsehbar ergießt sich vor meinen Blicken die Ferne«

Erlenbach a.Main 25.08.2023 - 18:24 Uhr 4 Min.

»Aus dem felsigten Kern hebt sich die türmende Stadt«: Blick auf Klingenberg. »Muntere Dörfer bekränzen den Strom«: Blick auf Erlenbach (rechts) und Wörth. »Es blickt lachend das Blaue herein«: Wenn die Mandelbäume blühen, ist der Weg beim »magischen Ort des Frankenweins« auf Klingenberger Seite ein Genuss.

Bildunterschrift 2023-08-26 --> Friedrich Schiller (1759-1805). Der Hohberg und Erlenbach Bildunterschrift 2023-08-26 --> »Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel«: Der Hohberg und Erlenbach. Fotos (5): Werner Trost »Traulich rankt sich die Reb' empor.«

»Sei mir gegrüßt, mein Berg mit dem rötlich strahlenden Gipfel! Sei mir, Sonne, gegrüßt, die ihn so lieblich bescheint! Dich auch grüß ich, belebte Flur, euch, säuselnde Linden, Und den fröhlichen Chor, der auf den Ästen sich wiegt, Ruhige Bläue, dich auch, die unermesslich sich ausgießt Um das braune Gebirg, über den grünenden Wald, Auch um mich, der endlich entflohn des Zimmers Gefängnis Und dem engen Gespräch freudig sich rettet zu dir. Deiner Lüfte balsamischer Strom durchrinnt mich erquickend, Und den durstigen Blick labt das energische Licht.«

Dieses Gefühl, das Schiller mit Pathos und klassischen Formen beschreibt, kennt jeder Spaziergänger oder Wanderer, der nach einem Aufstieg die befreiende Erfahrung machen darf, die Last des Alltags hinter sich lassen zu können und in Natur und frischer Luft den Augenblick zu genießen. Wie klein ist hier von oben die Welt, die Menschen, die Autos, die Häuser, die Sorgen des Alltags - und ganz weit weg.

Friedrich Schiller war leider nicht auf dem Hohberg. Er spielte zwar öfters Schach im Aschaffenburger Schönbusch mit dem späteren Erzbischof von Dalberg, dem er auch ein Manuskript seines »Wilhelm Tell« widmete. Eine Reise nach Klingenberg oder Erlenbach ist jedenfalls nicht überliefert.

DER GEDANKLICHE WEG

Ein gedanklicher Spaziergang mit ihm über den Hohberg lohnt sich aber allemal. Oberhalb des Erlenbacher Bergschwimmbades führt der Weg über die steilen Treppenstufen hinauf zum Pavillon.

»Frei empfängt mich die Wiese mit weithin verbreitetem Teppich, Durch ihr freundliches Grün schlingt sich empfängt mich die Wiese mit der ländliche Pfad, Um mich summt die geschäftige Bien', mit zweifelndem Flügel Wiegt der Schmetterling sich über dem rötlichen Kle.e«

Vom Pavillon aus hat der Wanderer einen herrlichen Rundblick über die Erlenbacher Werft im Vordergrund auf das jenseitige Mainufer mit der Stadt Wörth und bis nach Seckmauern, das bereits in Hessen liegt. Vom Pavillon aus Trägt ein geländerter Steig sicher den Wandrer dahin, oder, besser gesagt: steil hinauf zum breiten Hohbergweg.

»In duftende Kühlung/ nimmt ein prächtiges Dach schattender Buchen mich ein/ In des Waldes Geheimnis entflieht mir auf einmal die Landschaft/ Und ein schlängelnder Pfad leitet mich steigend empor. Nur verstohlen durchdringt der Zweige laubigtes Gitter/ sparsames Licht, und es blickt lachend das Blaue herein./ Aber plötzlich zerreißt der Flor. Der geöffnete Wald gibt/ überraschend des Tags blendendem Glanz mich zurück./ Unabsehbar ergießt sich vor meinen Blicken die Ferne?/Tief an des Berges Fuß, der jählings unter mir abstürzt/ wallet des grünlichen Stroms fließender Spiegel vorbei.«

Ist die flache Uferseite bei Wörth und Trennfurt durch Siedlungen, Gewerbe, Industrie und Verkehrslinien geprägt, so ist die steile Bergseite zwischen Klingenberg und Erlenbach ausschließlich dem Weinbau gewidmet.

DER TIEFERE SINN

Schillers Text ist mehr als die Beschreibung einer kurzen Bergwanderung. In den Bildern vor und unter ihm, in den Feldern, Weinbergen, Dörfern und Städten, erkennt er Stationen der Kulturgeschichte der Menschheit. Die Bauern, so sieht er es im Traum, lebten noch im Einklang mit der Natur:

»?Deine Wünsche beschränkt der Ernten ruhiger Kreislauf/ Wie dein Tagewerk, gleich, windet dein Leben sich ab.«

Der klassische Schiller benutzt gerne Bilder und Namen aus der Antike (die heute gekünstelt-akademisch wirken), um seine Aussagen über das Glückliche Volk der Gefilde aufzuwerten: die Göttin

»Ceres vor allen/ Bringet des Pfluges Geschenk, Hermes den Anker herbei/ Bacchus die Traube«.

Er erblickt die Siedlungen im Tal:

»Aus dem felsigten Kern hebt sich die türmende Stadt.« Die Welt veränderte sich. »Näher gerückt ist der Mensch an den Menschen, Enger wird um ihn / Reger erwacht, es umwälzt rascher sich ihm die Welt.«

Schriftwesen und Wissenschaft entwickelten sich.

»Der Weise?prüft der Stoffe Gewalt, der Magnete Hassen und Lieben.«

Handel weltweit wird getrieben:

»Da wimmeln die Märkte.«

Dann wird ihm der Traum zum Alptraum. Die Vernunft, die auch der Wissenschaftler und Arzt Friedrich Schiller begrüßt hat, weil mit ihrer Hilfe Menschenrechte und Verfassung sich durchsetzten, steht auch am Anfang der blutigen (Französischen) Revolution.

»Seine Fesseln zerbricht der Mensch. Der Beglückte! Zerriss' er Mit den Fesseln der Furcht nur nicht den Zügel der Scham! Freiheit ruft die Vernunft, Freiheit die wilde Begierde, Von der heilgen Natur ringen sie lüstern sich los.«

Der aufgeklärte Mensch hat sich selbst zum Maßstab gesetzt und erhebt sich auch über die Natur. Da erwacht der Spaziergänger.

»Hoch herauf bis zu mir trägt keines Windes Gefieder Den verlorenen Schall menschlicher Mühen und Lust. Bin ich wirklich allein? In deinen Armen, an deinem Herzen wieder, Natur, ach! und es war nur ein Traum, Der mich schaudernd ergriff mit des Lebens furchtbarem Bilde.«

Er sieht aber auch die Zeit kommen, in der der Mensch wieder

»in der Asche der Stadt sucht die verlorne Natur«. Mag das trügende Bild lebender Fülle bestehn, Bis die Natur erwacht, und mit schweren ehernen Händen An das hohle Gebäu rühret die Not und die Zeit?«

DES GUTEN ZUVIEL?

Was würde Schiller wohl heute über den Hohbergweg sagen? Die wunderbare Landschaft und Natur,/ ich schau sie gerne mir an/ habt ihr »verschönert«, - nur/ dabei fast des Guten zu viel getan. Schiller wollte seinen Text als »Elegie« verstanden wissen (dies war auch der ursprüngliche Titel), als Klage über die verlorene Natur, und er wollte pädagogisch wirken, wie er in seinen Briefen über die »Ästhetische Erziehung des Menschengeschlechts« erläutert hat. Ein Spaziergang mit Hintergedanken könnte da was bewirken - etwa einer über den Hohen Berg zwischen Erlenbach und Klingenberg.

WERNER TROST

Zur Person: Friedrich Schiller Friedrich Schiller (1759-1805) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Dramatiker, Lyriker und Essayisten. Seine ersten Werke schrieb er unter dem Einfluss der Sturm-und-Drang-Bewegung. Sein Spätwerk, entstanden im engen Austausch mit Goethe, machte ihn zu einem der bekanntesten deutschen Klassiker. Bedeutende Werke: »Die Räuber« (1781), »Kabale und Liebe« (1782), »Wallensteins Lager« (1798), »Wallensteins Tod« (1799), »Maria Stuart« (1801), »Die Jungfrau von Orleans« (1801), »Wilhelm Tell« (1804). ()