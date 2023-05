Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mit Rallye-Star Walter Röhrl auf Tour

Oldtimerfahrt: 138 historische Porsches machen auf Fahrt durch Franken Station auf Mainbullauer Flugplatz

Miltenberg 14.05.2023 - 16:08 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Ein imposantes Bild bot sich am Samstagmittag in Mainbullau: 138 historische Porsche machten auf der Röhrl-Klassik-Tour Station auf dem Flugplatz Rallye-Legende Walter Röhrl im Gespräch mit Fernsehreportern. Schauspieler Hinnerk Schönemann ist seit vielen Jahren mit am Start. Er liebt diese Rallye

Mehrere hunderte Besucher wollten ihn, die Fahrzeuge und auch Schauspieler Hinnerk Schönemann - bekannt aus »Nord bei Nordwest« - sehen, der mitfuhr. Die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland, aber auch aus England, Irland und Asien. Die weiteste Anreise hatten zwei Männer aus Malaysia, gefolgt von einem Teilnehmer aus New York.

Als der rote Porsche mit der Startnummer 1 neben dem strahlend gelben Rapsfeld angedüst kam, warteten schon viele Menschen darauf, Röhrl endlich live zu erleben. Kaum war er ausgestiegen, war er schon umringt. Wenn man den »Langen« so erlebt, kann man kaum glauben, dass er ein Rallye-Weltmeister ist, denn seine bedächtige Ruhe und entspannte Art bringt man gar nicht mit einem »schnellen Gaspedal« zusammen. Er war der Publikumsmagnet auf dem Flugplatz. Er war nicht nur von Autogrammjägern und Fotosammlern umzingelt, auch der österreichische Sender »Servus TV« drehte einen Bericht über ihn.

Kurvenhungriger Flachländer

Auch Schauspieler Hinnerk Schönemann war begehrt. Er fährt seit 15 Jahren mit und findet es immer wieder spannend. Am Mainbullauer Flugplatz fand er besonders schön den Ausblick. Vor allem die bergige und kurvige Auffahrt sei für ihn, den auf dem flachen Land wohnenden Schauspieler, erlebnisreich gewesen. Über zwei Stunden lang herrschte auf dem Flugfeld ein Treiben wie auf einer Rennstrecke. Die über 250 Porschefahrer wurden vor dem Hangar verpflegt. Ein Cateringunternehmen kümmerte sich um die hungrigen Meute, Kaffee und selbst gebackene Kuchen gab es von den Flugsport-Club Damen.

Die Besucher mussten sich bis kurz vor Wiederabfahrt gedulden, um die Porsches anzuschauen und den Promis näherzukommen. Zum einen dauerte es einige Zeit, bis die Porsches in Vierer-Reihen auf der Landebahn platziert waren. Dieses imposante Bild wurde aus der Luft fotografiert. Dann rannten sie förmlich zu den Oldtimern, die aber schon wenige Minuten später zur nächsten Etappe aufbrachen.

Spaß an alten Autos

»Ich habe einfach wahnsinnig Spaß daran, ein altes Auto zu fahren, und die Stimmung unter den Teilnehmern ist einfach toll«, sagte Walter Röhrl. Er habe sich auch riesig gefreut, dass nach zwei Tagen Regen in Mainbullau endlich die Sonne schien. »Endlich mal trocken, da kann man auch mal schneller in die Kurve fahren«, meinte Hinnerk Schönemann. Er fuhr einen 911 SC/RS, einen Nachbau aus 1979. Röhrl saß in einem 993 Turbo.

Es gab viele historische Porschemodelle zu sehen, der älteste war 1954 erbaut, der Jüngste aus 1998. Bei der Oldtimer-Rallye galt es auch Gleichmäßigkeitsprüfungen im Rahmen der Straßenverkehrsordnung zu absolvieren. In Mainbullau mussten die Porsches gleichzeitig losfahren und eine bestimmte Strecke zurücklegen.

dVideo von der Röhrl-Klassik auf unserem Facebock-Kanal Bote vom Untermain

ANJA KEILBACH

Zur Person: Walter Röhrl Walter Röhrl wurde am 7. März 1947 in Regensburg geboren, war zwischen 1973 und 1987 als Rallyeprofi aktiv und gewann 1974 eine Europameisterschaft, 1980 und 1982 zwei Fahrerweltmeisterschaften. Parallel fuhr Röhrl auch Rundstreckenrennen. Seine Laufbahn als Profirennfahrer endete 1992 bei Audi, wo er seit 1988 hauptsächlich Entwicklungsaufgaben wahrgenommen hatte. Die letzte Meisterschaft, bei der er startete, war die DTM. 1981 kam Röhrl zu Porsche. Seit 1993 ist er Repräsentant und Versuchsfahrer dieser Automarke, für die er noch bis 1994 sporadisch an Rennen teilnahm. Bis heute fährt er Wettbewerbe im historischen Automobilsport. Walter Röhrl ist der einzige deutsche Rallye-Weltmeister. Insgesamt hat er 14 Siege bei Rallye-WM-Läufen eingefahren. ()

Hintergrund Mit am Start: Schauspieler Hinnerk Schönemann liebt Oldtimer-Rallyes.