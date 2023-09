Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mit Musik, Lyrik und Anekdoten im Miltenberger Rittersaal überzeugt

Trio '27 spielt in Mildenburg als Geschenk für Hellmut Lang

Miltenberg 11.09.2023 - 16:05 Uhr < 1 Min.

Mit feinen Interpretationen von unter anderem Beethoven überzeugte das Trio '27 am Samstag in der Mildenburg, dazu las Hellmut Lang - hier am Tisch sitzend - ausgewählte Lyrik und erzählte einige Anekdoten aus seiner Arbeit als Geigenbauer.

Das Trio, bestehend aus Ursula Lauer vom Philharmonischen Staatsorchester Mainz, Martin Lauer und Dimiter Ivanov, schenkte dieses Gastspiel mit Streichinstrumenten Lang zu seinem diesjährigen runden Geburtstag.

Gerade die Kombination und der Wechsel aus Instrumentalbeiträgen und gesprochenem Wort harmonierte und schuf ein niveauvolles Erlebnis für die Besucher. Passend zum musikalischen Kontext erzählte Lang - der auch in der Vergangenheit schon mehrfach Veranstaltungen im Rittersaal in ähnlicher Art mit seinen Lesungen mitgestaltete - von seinem Beruf als Geigenbauer und seiner Arbeit in London. Später dann kehrte er nach Miltenberg zurück, um dort seine Tätigkeit weiterhin zu verfolgen. Neben den Schilderungen verlas Lang diverse Texte, bereicherte die Veranstaltung mit angenehmer Sprechstimme.

Das Streichtrio in c-Moll von von Ludwig van Beethoven markierte den Einstieg in Sachen Musik. Die Instrumentalisten vermochten es, bravourös Nuancen der Vorlage zur Geltung zu bringen. Mit Dynamik und anspruchsvoll im Spiel, war es eine Klangreise par excellence. Die kleinen und größeren Wendungen in der Kompositionen wurden adäquat umgesetzt. Neben weiteren akustischen Überraschungen überzeugten die Musiker auch beim versprochenen Intermezzo von Zoltán Kodály. Egal ob dramatische oder zarte Momente: Das Trio '27 verlieh jedem ihrer gespielten Abschnitte viel Nachdruck. Dabei zeigte es, dass es den Spirit der Vorlagen perfekt verinnerlicht hat: Lebendig bei bester Abstimmung der Instrumente untereinander lieferten die Drei ein wunderbares Konzerterlebnis und damit ein sicher unvergessliches Geschenk - und das nicht nur für den Jubilar selbst, sondern auch für alle Anwesenden gleich mit. mab

