Mit grünem Daumen und Liebe zum Detail

Tag der offenen Gartentür:Vier Gartenliebhaber in Kirchzell geben Besuchern Einblick in ihre blühenden Oasen und Tipps zur Gestaltung

Miltenberg 26.06.2023 - 18:17 Uhr 2 Min.

Blick auf den gesamten Garten von Rita und Stefan Schwab mit Kleintiergehege. Das idyllische Häuschen steht im Garten von Maria Henn. Mit allen Sinnen erkunden Besucher am Tag der offenen Gartentür in Kirchzell das üppig blühende Paradies von Anita Hofmann (links). Fotos: Bernd Ullrich Blick von der Straße auf das Biotop im Garten von Heidrun und Udo Dreiseitel in Kirchzell, das einmal als Schwimmteich geplant war.

Unser Medienhaus besuchte in Kirchzell vier Gärten, die ihre Pforten für Besucher öffneten.

Der erste Garten gehört Anita Hofmann in Kirchzell-Buch. Ein äußerst attraktiver Landhausgarten, 650 Quadratmeter groß, mit liebevoll gestalteten Details. Es gibt kleine Bänke und Ruhezonen, die zum Entspannen einladen. Inmitten des Gartens befindet sich ein großer Grill, umgeben von blühenden Pflanzstreifen.

Über Jahre hinweg gewachsen

Anita Hofmann verbringt täglich etwa zwei Stunden in ihrem Garten und hat ein großes Fachwissen angesammelt. Ein solch prachtvoller Garten entwickelt sich über Jahre, erklärte Anita Hofmann. Mit ihren grünen Daumen hätte sie sicherlich auch vor einer Fachjury gute Chancen, mit der Note 1 ausgezeichnet zu werden.

Der nächste Garten gehört Heidrun und Udo Dreiseitel in der Flurstraße. Ein idyllischer Wohn-, Nutz- und Wassergarten mit einem wunderschönen Biotop und einer Vielzahl verschiedener Taglilien. Der dazugehörende Bachlauf bietet zahlreichen Insekten wie der Holzbiene und verschiedenen Libellen einen Lebensraum. Besonders beeindruckend ist der sehr gepflegte Nutzgarten, in dem Salat und Gemüse gedeihen. Udo Dreiseitel pflegt den Garten ohne den Einsatz von Giften und fühlt sich abends dabei wie ein König in seinem Reich, verrät seine Frau Heidrun.

46 raupenfreie Buchsbäume

Ein weiterer bezaubernder Ziergarten in leichter Hanglage begeistert mit Blütensträuchern, Gräsern und Nadelgehölzen. Maria Henn verbringt täglich mindestens zwei Stunden in ihrem Garten im Raiffeisenring und ist stolz darauf, dass ihre 46 Buchsbäume frei von Raupen sind. Sie verriet den vielen Besuchern, dass sie alles mit der Schere schneidet, da dies zu einem schöneren Erscheinungsbild führt. »Abends mache ich immer meine Runde, ich brauche keinen Fernseher«, erzählt sie. Rund ums Haus blüht alles, das ist der Lohn für die harte Arbeit. Ohne Fleiß gäbe es keinen schönen Garten. Die Besucher waren begeistert. Ein Paar schwärmte: »Es ist wunderschön hier, wir haben viele Anregungen bekommen. Und die Gartenaccessoires sind einfach traumhaft.«

Der vierte Privatgarten gehört Rita und Stefan Schwab, der Bürgermeister in Kirchzell ist. In der Hauptstraße 89 erwartet die Besucher eine abwechslungsreiche Fläche zur Selbstversorgung mit Nutzgarten und Obstbäumen. Das Kleintiergehege mit Geflügel - zurzeit mit 16 kleinen Küken - und Hasen war ein Highlight für viele Besucher. Im Nutzgarten ist viel Gemüse zu sehen, das ausschließlich mineralisch und mit Pferdemist gedüngt wird. Ein Wasserlauf aus einer Quelle mit konstantem Wasserausstoß ist ein besonderes Merkmal des Gartens. Neben Gartentipps wurden auch Backrezepte für die auf dem Tisch samt Getränken servierten Backwaren ausgetauscht. Bürgermeister Schwab zeigte sich erfreut über die große Anzahl von Besuchern und zog als Fazit des Tags der offenen Gartentür: »Kirchzell ist der Nabel der Welt.«

BERND ULLRICH