Mit Festgottesdienst und Posaunenchor

Glauben: Evangelische Kirchengemeinde Hofstetten feiert 75-jähriges Bestehen - 1948 von Eschau losgelöst

Mit einem Kirchenmodell in der Taufkapelle, dem ältesten Teil der Kirche (von links): Pfarrerehepaar Martina Haas und Jakob Mehlig, Jochen Kirchner, Jürgen Jung, Roland Jalowitzki, Martin Preu und Dominik Sommer.

Die Kirchengemeinde war seit 1921 zunächst ein sogenanntes exponiertes Vikariat mit eigenem Geistlichen, aber der Kirchengemeinde Eschau zugeordnet. 1948 genehmigte dann die Landessynode eine eigene Pfarrstelle. Dafür hatten die Hofstetter zehn Jahre gekämpft, denn bereits 1938 befürwortete die Kirchenverwaltung eine Loslösung. Später wurden Sulzbach, Soden, Leidersbach und Ebersbach nach Hofstetten eingepfarrt. Die Anzahl der Kirchenmitglieder stieg damit auf 964. Seit 1964 gibt es die jetzige Gebietseinteilung.

Das denkmalgeschützte Kirchengebäude selbst hat eine deutlich längere Tradition. Dominik Sommer gab einen Überblick über dessen Geschichte (siehe "Hintergrund"), die bis ins 15. Jahrhundert reicht. Von schwierigen Recherchen berichtete Jochen Kirchner, Mitglied im Kirchenvorstand: Er bedauerte, dass in der Nachkriegszeit viele Dokumente verloren gegangen seien. So sei es nicht einfach gewesen, Material aus dieser Zeit zu finden. Mit Kleinarbeit habe man aus Archiven und Chroniken sowie mit Zeitzeugen die frühe Zeit der Gemeinde rekonstruiert. Korrespondenzen aus den Zwanzigerjahren seien spärlich und nur handschriftlich vorhanden.

Über die Anfänge der Kirchengemeinde informierte Martin Preu: 1948 waren viele Kriegsteilnehmer gestorben oder wurden noch vermisst. In den kleineren landwirtschaftlichen Anwesen musste hart gearbeitet werden. Vertriebene und Flüchtlinge kamen an. Der Bürgermeister hatte die Aufgabe, die Ankömmlinge in den Häusern unterzubringen. Von den Hauseigentümern mussten Zimmer freigeräumt werden. Die ankommenden Familien hatten Heimat sowie Hab und Gut verloren. Traurig sei es gewesen, dass eine Zuweisung in ein Nachbardorf nur deswegen erfolglos blieb, weil sie dort Menschen einer anderen Konfession nicht aufnehmen wollten.

Grußworte von der katholischen Kirche überbrachte Roland Jalowitzki. Er bedauerte, dass die monatlichen katholischen Gottesdienste nicht mehr stattfinden. Der stellvertretende Bürgermeister Jürgen Jung grüßte im Namen der politischen Gemeinde (Kleinwallstadt und Hausen) und rief in Erinnerung, warum Hofstetten evangelisch geworden sei: 1559 starb der letzte Rienecker. Das Lehen, zu dem Hofstetten gehörte, gab der Kurfürst Friedrich II von der Pfalz daraufhin an die Grafen von Erbach. Diese Grafen wurden in der Reformationszeit evangelisch - und somit alle ihre Untertanen, wie es damals üblich war.

Auf das Verbindende durch die gemeinsamen Wurzeln blickte Pfarrerin Romina Englert von der Ursprungsgemeinde Eschau in einem schriftlichen Grußwort zurück. Nach dem Gottesdienst fand eine Feier auf dem Brunnenplatz statt, für die das Backhausteam die Bewirtschaftung übernommen hatte.

Hintergrund: Geschichte des Kirchengebäudes Das romanische Gebäude der Kirche St. Michael ist gekennzeichnet durch dicken Mauern und Rundbögen. Ältester Teil ist die heutige Taufkapelle, deren Entstehungsjahr, 1473 oder 1453, in der Turmwand verewigt ist. In der Zeit der Gotik erhielt die Kapelle einen Turm, 1706 wurde ein Langhaus angefügt. Wenige Jahre später wurden im Chorturm zwei Glocken angebracht, die später anlässlich der Weltkriege eingeschmolzen wurden. Vor 50 Jahren kam ein weiterer Anbau rechts neben dem Langhaus hinzu. Altar und Kanzel wurden an dessen gegenüberliegendes Ende verlegt. Bevor der Taufstein an seinen heutigen Platz versetzt wurde, stand er neben dem Altar. Seit 2017 die neueste Glocke eingeweiht wurde, verfügt die Kirche über drei Glocken. ()