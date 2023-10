Mit erstklassigen Songs und viel Spielfreude

The Seer aus Augsburg geben Gastspiel im Erlenbacher Beavers vor treuer Fangemeinde

Erlenbach a.Main 22.10.2023 - 14:21 Uhr 2 Min.

Spielfreunde und tolle Stimmung bei hochwertigem und sehr abwechslungsreichem Songmaterial: The Seer aus Augsburg lieferte am Freitagabend im Beavers ein Gastspiel, welches für viel Begeisterung sorgte.

Die aus Augsburg stammende Band ist für den Club und seine langjährigen Besucher keine unbekannte, gab sie doch bereits in der Vergangenheit nicht minder beeindruckende Konzerte am früheren Clubstandort Miltenberg und auch schon in Erlenbach. Klasse spricht sich eben auch herum, und so konnten sich The Seer dann über Anhänger mit Bandshirts freuen, die wussten, was sie erwartete - und alle anderen wissen in Zukunft: Auf die Gruppe ist Verlass.

Mischung aus Rock und Folk

Ihre Mischung aus Rock und Folk als Grundzutaten im weitesten Sinne ist eine außergewöhnliche, da die Musiker es super verstehen, Zitate aus allen möglichen Genres zu kombinieren. Ihre Songs erscheinen dennoch sehr schlüssig und eingängig, lassen aber dennoch in der Tiefe interessante Ansätze und liebevolle Details nicht vermissen. Jürgen »Shook« Seipt (Gesang, Gitarre), Peter Seipt (Gesang, Keyboard und weitere Instrumente), Jürgen Nils (Bass), Jo Corda (unter andere Gitarre, Mandoline, Violine) und Michael »Mike« Nigg (Drums) lieferten Abwechslung und einen fein gewählten Querschnitt ihres bisherigen Schaffens.

Die 1990 gegründete Band begann mit dem von einem atmosphärischen Intro eingeleiteten »Sirens«, welches schon mal wichtige Eckpfeiler ihrer tollen Art des Musizierens präsentierte. Ein echter Ohrenschmaus, punkteten die fünf Künstler doch mit einem ausgewogenen Sound, in dem jedes Instrument seine Rolle perfekt im Teamkontext ausfüllte, schönen Melodien und einem facettenreichen, sehr dynamischen Arrangement mit etlichen kleinen und größeren Steigerungen.

Jürgen »Shook« Seipt glänzte mit starker Stimme und legte hier und bei den folgenden Nummern jedes Mal aufs Neue viele Emotionen in seine Performance. Wie eingangs erwähnt, ließ das Publikum sich nicht zwei Mal bitten, rhythmisch mitzuklatschen und lautstarke Unterstützung zu geben. Auch die zweite Nummer namens »Energy« machte ihrem Namen alle Ehre und untermauerte, dass der Opener in Sachen Stimmung keine einmalige Sache bei diesem Konzert war.

Satte Grooves

Neben der genialen Saitenfraktion brachten satte Grooves seitens Bass und Drums gerade die rockigeren Stücke kraftvoll voran. Eingestreute Keyboards, die niemals aufdringlich, sondern immer feinfühlig mit den Songaufbauten verwoben waren, sorgten für Sahnehäubchen im Sound, unterstrichen hier und da wo passend aber auch mal vordergründig eindrucksvoll das Ambiente.

Instrumental und in Sachen Vocals breit aufgestellt, nutzten die Protagonisten auf der Bühne konsequent ihre Möglichkeiten: »The One« beispielsweise startete mit einem hart rockenden Gitarrenriff, brachte aber auch großartige Folk-Elemente zum Vorschein.

Mit dem bandeigenen Klassiker »Own World« gab es eine Zeitreise in die 1990er und den Beweis, dass gute Musik zeitlos ist. Es gab weiterhin (folk-) rockiges, balladeskes, ruhiges, sich stetig steigerndes Songmaterial und immer wieder war es eine Freude, in die Songs einzutauchen - eine feine Lightshow gab es obendrein. Nach Ende des offiziellen Teils wurde selbstverständlich noch ein Zugabenblock gewünscht. Dem Anliegen kam The Seer gerne nach.

Marco Burgemeister